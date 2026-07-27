Slušaj vest

Posle smrti Andrije Bajića izbio je spor između njegove partnerke Male Cane i njegovih ćerki, nakon što su njene lične stvari iznete iz kuće i ostavljene na ulici, zbog čega je intervenisala i policija. O ovom slučaju, ali i o tome šta zakon kaže u ovakvim situacijama, govorili su urednica Kurir televizije Teodora Borozan i advokat Nemanja Milošević u emisiji "Redakcija".

Teodora Borozan podsetila je da su novinari Kurir televizije Ljilja Stanišić i Milan Mitić bili na licu mesta i da je prizor koji su zatekli bio potresan.

- Zaista nije bio lep prizor kada je Mala Cana došla ispred kuće, a tamo su već bile njene stvari iznete, kao da nema nikakvo pravo da uđe unutra i kao da nije supruga pokojnog Andrije Bajića. To zaista ne možete da nazovete normalnim - rekla je Borozan.

Ona je istakla i da je upravo Mala Cana pozvala medije, ali da je po njihovom dolasku promenila stav.

- Ona nas je pozvala, a onda je na licu mesta počela da govori da poštujemo njenu privatnost i da se sklonimo. Ako smo već došli da je podržimo, a u ovom trenutku joj je pomoć javnosti i medija potrebna, mislim da takva reakcija nije bila potrebna - navela je urednica Kurir televizije.

Teodora Borozan, urednik na televiziji Kurir Foto: Kurir Televizija

Iz kuće iznete sve Canine stvari

Borozan je dodala da su, prema onome što su novinari zatekli, iz kuće iznete gotovo sve Canine stvari, osim saksijskog cveća.

- To cveće za nju ima posebnu simboliku jer ga je, kako kaže, sadila zajedno sa pokojnim Andrijom. Zbog toga joj je veoma važno - objasnila je ona.

Govoreći o drugoj strani spora, Borozan je naglasila da ćerke pokojnog Andrije Bajića odbijaju da se oglase.

- One se ni za jedan medij nisu izjasnile. Od trenutka kada su Andrija i Mala Cana javno priznali da su zajedno, pa sve do njegove smrti, nisu želele da komentarišu njihov odnos - rekla je Borozan.

1/6 Vidi galeriju Mala Cana neutešna ispred kuće u kojoj žive ćerke Andije Bajića Foto: Kurir

Šta kaže zakon

Advokat Nemanja Milošević objasnio je da, bez obzira na to ko polaže pravo na kuću, zakon jasno propisuje kako se mora postupati sa tuđim stvarima.

- Kada vidimo pokretne stvari ostavljene na ulici, moramo znati da je zakonski zabranjeno izlagati riziku tuđu pokretnu imovinu ili je oštećivati. Ako je do toga došlo, prekoračena je granica koju zakon postavlja kada je reč o zaštiti tuđe imovine - rekao je Milošević.

On je pojasnio da su pitanja vlasništva nad kućom i prava ulaska u nju regulisana drugim propisima.

- Vlasništvo nad nepokretnošću i pravo ulaska u kuću uređeni su posebnim zakonima. Moguće je da postoje razlozi zbog kojih neko može ili ne može da uđe u kuću, ali stvari koje su iznete napolje morale su biti adekvatno zaštićene. Da li je došlo do njihovog oštećenja, to u ovom trenutku ne možemo da znamo - rekao je advokat.

Nemanja Milošević, advokat Foto: Kurir Televizija

U nastavku razgovora otvoreno je i pitanje navodnog ugovora o doživotnom izdržavanju koji je, prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, Mala Cana zaključila sa Andrijom Bajićem, kao i mogućnosti da njegove ćerke pokušaju da ga ospore na sudu.

Milošević je objasnio da je takve ugovore veoma teško poništiti ukoliko su zaključeni u skladu sa zakonom.

- Ako postoji uredno overen ugovor o doživotnom izdržavanju, u praksi ga je veoma teško oboriti. To je moguće samo u izuzetnim slučajevima, na primer ako osoba koja ga je zaključila nije bila poslovno sposobna ili ako davalac izdržavanja nije izvršavao svoje ugovorne obaveze - rekao je on.

Advokat je naglasio da u suprotnom imovina obuhvaćena ugovorom ne ulazi u ostavinsku masu.

- Ukoliko ne postoje razlozi za poništaj ugovora, imovina koja je njegov predmet ne postaje deo ostavinske rasprave - zaključio je Milošević.

00:52 Advokat Milošević o sporu Male Cane i ćerki pokojnog Andrije Bajića Izvor: Kurir televizija

Kurir.rs