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Dragomir Despić Desingerica doživeo je zdravstveni problem nakon nastupa u Budvi, gde ovih dana boravi zbog brojnih zakazanih letnjih svirki.

Kako prenose mediji, treperu je pozlilo neposredno po završetku nastupa, zbog čega je intervenisala Hitna pomoć. Nakon što mu je ukazana prva medicinska pomoć, prevezen je u budvansku zdravstvenu ustanovu, što je izazvalo zabrinutost među prisutnima.

Nedugo zatim, treper se oglasio na Instagramu gde je objavio fotografiju iz bolničkog kreveta. Na slici se vidi da prima infuziju, a uz objavu je kratko napisao:

- Vraćamo se na staro.

Fotografija je ubrzo počela da kruži društvenim mrežama, a brojni fanovi poželeli su mu brz oporavak.

Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Desingerica je pre nekoliko dana dospeo u centar pažnje nakon što ga je policija privela zbog toga što kod sebe nije imao lična dokumenta.

O celom slučaju govorio je u intervjuu za Blic, ističući da je prihvatio odgovornost i platio propisanu kaznu.

- Znači, ja nisam imao dokumenta. Kriv. Ako je to prestup. Ja se tog prestupa ne stidim. Sad nosim. Pozdrav za policiju, nema šta, radili su svoj posao. Nisam imao dokumenta. Rekli su po pođite s nama trte- mrte. Platiš kaznu za to. To je takav je zakon. Poštuješ zakon u tuđoj si državi. I kad su me priveli opet me vole ljudi, ne možeš da zabraniš nekog da me voli. Možeš ti da da skrnaviš moj rad i delo kad ljudi te vole - rekao je Desingerica.

1/6 Vidi galeriju Desingerica Foto: Shutterstock, Boba Nikolić, Printscreen/Instagram, Marko Karović

Potom je naglasio da nema zamerke na postupanje policijskih službenika.

- Ja poštujem rad policije, oni poštuju moj rad i podržavaju me. Par sati bio u stanici, nije to ništa specijalno. Nećemo da pravimo film i pišemo knjigu što smo bili malo u stanici.