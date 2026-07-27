Slušaj vest

Da je Goga Sekulić već godinama jedna od najtraženijih na domaćoj estradi potvrđuje i ovogodišnja letnja sezona.

Popularna pevačica bukvalno hara regionom, primorjem i dijasporom, gde iz vikenda u vikend puni klubove i diskoteke, a interesovanje za njene nastupe ne jenjava. Tako je bilo prethodnih godina, a ništa se nije promenilo ni ovog leta.

Obara rekorde

Tokom samo dva meseca, u jeku sezone, Goga ima zakazano više od 30 nastupa, što je svrstava među najangažovanije pevačice na estradi. Gde god da se pojavila, tražila se karta više, klubovi su bili prepuni, a atmosfera dovedena do usijanja. Publika uglas peva njene najveće hitove poput "Gaćice", "Seksi biznismen", "Rekord sam oborila", "Vuče lopove", "Ljubavnica", "Mesečar" i mnoge druge, zbog čega svaki njen nastup prerasta u pravi spektakl.

1/8 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević



Kada je već reč o hitu "Rekord sam oborila", čiji stihovi glase: "Tri sam noći spojila", Gogi se upravo to ovih dana dogodilo i u stvarnom životu. Pevačica je imala čak tri nastupa zaredom – u četvrtak je nastupila u Ulcinju u Crnoj Gori, u petak je pevala u klubu "Titls" u Travniku, dok je u subotu napravila odličnu atmosferu u "Armani Clubu" u Velikoj Kladuši.

Ni lažne dojave joj ne mogu ništa

01:28 GOGA SEKULIĆ HARA REGIONOM! Izvor: Privatna arhiva

Posebno će pamtiti nastup u Travniku, gde je zbog lažne dojave o bombi program nakratko bio prekinut. Policija je iz predostrožnosti evakuisala klub, a svi prisutni izašli su napolje dok su pripadnici bezbednosnih službi pregledali objekat. Međutim, ni taj nesvakidašnji događaj nije uspeo da pokvari atmosferu. Naprotiv, publika je ispred kluba horski pevala Gogine hitove zajedno sa pevačicom, pokazujući koliko je omiljena među publikom. Nakon što je utvrđeno da je dojava bila lažna, provod je nastavljen u još boljem raspoloženju, a Goga je još jednom dokazala zbog čega važi za jednu od najtraženijih i najvoljenijih pevačica u regionu.