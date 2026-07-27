Slušaj vest

Skandalozni snimak na kom Kristijan Golubović zlostavlja nedužnog kućnog ljubimca, kojeg je zverski ubio, podigao je ogromnu prašinu na mrežama i duboko uznemirio javnost.

Oglasila su se brojna udruženja za zaštitu životinja, koja su podnela prijave protiv Kristijana Golubovića - međutim, on nije jedini monstrum u zločinu u kojem je ubijeno malo, nedužno biće.

Iako je Kristina Spalević pokušala svu krivicu da svali na svog bivšeg partnera, kako piše Pink.rs, ona je takođe zlikovac u celoj ovoj priči jer je pokušala da sakrije zlodela.

Saučesnik u zločinu?

Portal Pink.rs došao je u posed glasovne poruke koja je dokaz da je Kristina pokušala da prikrije saučesništvo u maltretiranju njihovog kućnog ljubimca koji je nakon brutalnog maltretiranja uginuo.

- Što je najveća tuga, pre par meseci je skliznuo sa kreveta, bezveze visina, i nagnječi neki nervić. Daju mu analgetik, do uveče je bio kao nov. Preksinoć, u toku noći, da li je on možda nezgodno spavao, kao mi, kad se ukočimo... I mi ga odvedemo kod veterinara, pošto sam videla da opet tako zabacuje glavu, isto. Oni na rentgen, sve super, kao, da mu analgetik opijum, očigledno u prevelikoj količini. Već u kolima, negde na pola puta, on krene da se gubi. Mi ga oživimo, nazovemo veterinara, on kao: "Ma, on se to opustio od analgetika, biće okej već za par sati", i došli kući. On legao pored bebe, ja dok sam oprala kosu, mali počeo da plače. Uđem u sobu, nađem ga u krevetu skoro mrtvog, upiškio se, jadan. Za par minuta je otišao, ništa nismo stigli da uradimo - svesno je lagala Kristina, prikrivajući monstruozni zločin koji se odigrao u njihovom porodičnom domu, pred njenim očima.

1/8 Vidi galeriju Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

Suspendovani sa RED TV

Podsetimo, nakon detaljnog pregleda svih materijala koji su ovih dana isplivali u javnost, direktor i vlasnik Pink media group, Željko Mitrović, je doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, mučenja i ubistva malog i nemoćnog psa čivave.

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi! - rekao je Željko Mitović i dodao da sebe smatra tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne oprašta!

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa.

kurir/pink.rs