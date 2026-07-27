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Poznato je da je Mitrović veliki ljubitelj životinja, naročito malih pasa kojih nekoliko ima u svom porodičnom domu.

"Ta mala bića nas uče..."

Željko je objavio snimak sa jednim od njih i javno se opratio Goluboviću.

- Ta mala bića nas uče koliko je svaki dan života značajan, njihova lojalnost i posvećenost je nešto što ljudi nikada neće naučiti. Pas vas neće prevariti, napustiti, izdati ili razočarati! Pas je sposoban da voli čoveka više nego sebe, spreman da žrtvuje svoj život, a šta smo mi spremni da uradimo za njih... - napisao je Željko i dodao:

Foto: TikTok

"Zlostavljati ova mala bića do smrti je svakako neoprostiv greh"

- E moj Kristijane! Ni psi nisu svi isti! Ima velikih i jakih, ali ima i malih, krhkih i svakako nevinih i nedužnih! Zašto, Kristijane, zašto? Zlostavljati ova mala bića do smrti je svakako neoprostiv greh, bar kada sam ja u pitanju. Ali kad sam već ovde i verujem da dobro razumem ova mala bića, tačno znam šta Lusi hoće da pita! Lusi se u Beogradu druži sa dva ogromna pit bula i jednim rotvajlerom, pa hoće da te pita da li bi hteo da ih upoznaš, Lusi misli da bi imali sa tobom šta da 'popričaju.

1/8 Vidi galeriju Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

Suspendovani sa RED TV

Podsetimo, nakon detaljnog pregleda svih materijala koji su ovih dana isplivali u javnost, direktor i vlasnik Pink media group, Željko Mitrović, je doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, mučenja i ubistva malog i nemoćnog psa čivave.