"ZAŠTO KRISTIJANE, ZAŠTO?" Željko Mitrović se sa svojim ljubimcem u naručju javno obratio Goluboviću: Neoprostiv je greh...
Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media group nedavno je suspendovao Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević zbog zločina nad ljubimcem.
Poznato je da je Mitrović veliki ljubitelj životinja, naročito malih pasa kojih nekoliko ima u svom porodičnom domu.
"Ta mala bića nas uče..."
Željko je objavio snimak sa jednim od njih i javno se opratio Goluboviću.
- Ta mala bića nas uče koliko je svaki dan života značajan, njihova lojalnost i posvećenost je nešto što ljudi nikada neće naučiti. Pas vas neće prevariti, napustiti, izdati ili razočarati! Pas je sposoban da voli čoveka više nego sebe, spreman da žrtvuje svoj život, a šta smo mi spremni da uradimo za njih... - napisao je Željko i dodao:
"Zlostavljati ova mala bića do smrti je svakako neoprostiv greh"
- E moj Kristijane! Ni psi nisu svi isti! Ima velikih i jakih, ali ima i malih, krhkih i svakako nevinih i nedužnih! Zašto, Kristijane, zašto? Zlostavljati ova mala bića do smrti je svakako neoprostiv greh, bar kada sam ja u pitanju. Ali kad sam već ovde i verujem da dobro razumem ova mala bića, tačno znam šta Lusi hoće da pita! Lusi se u Beogradu druži sa dva ogromna pit bula i jednim rotvajlerom, pa hoće da te pita da li bi hteo da ih upoznaš, Lusi misli da bi imali sa tobom šta da 'popričaju.
Suspendovani sa RED TV
Podsetimo, nakon detaljnog pregleda svih materijala koji su ovih dana isplivali u javnost, direktor i vlasnik Pink media group, Željko Mitrović, je doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, mučenja i ubistva malog i nemoćnog psa čivave.