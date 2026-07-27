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Letnja sezona na Crnogorskom primorju uveliko traje, a dok se ovih dana mnogo polemiše o tome kako pojedini pevači prolaze na nastupima, Boban Rajović još jednom je pokazao kolikomu je publika važna.

Naime, pevač je sinoć nastupio u Herceg Novom, ali je veče obeležilo snažno nevreme koje je pogodilo gotovo čitavu Crnu Goru. Iako su kiša i jak vetar pretili da prekinu provod, Rajović nije odustao od nastupa, baš kao ni veliki broj njegovih fanova koji su ostali uz njega do samog kraja.

Posebnu atmosferu napravili su momci iz publike koji su, uprkos kiši, na kraju čak skinuli majice i u glas pevali najveće Bobanove hitove, pokazujući da dobro raspoloženje ne može da pokvari ni nevreme.

Foto: Printscreen Instagram

– Na samom početku nastupa počelo je veliko nevreme. Nismo odustajali. Ljudi su, uprkos zaista jakoj kiši i vetru, čekali da se situacija smiri. Kako je nevreme potrajalo, neki su morali da odu, ali sam ostao iznenađen koliko je publike ostalo do samog kraja. Zato sam smatrao da je najmanje što mogu da učinim da i ja ispoštujem njih, jer su uprkos svemu ostali sa mnom do poslednje pesme – rekao je Boban Rajović nakon nastupa.

Kako saznajemo, pojedini pevači su upravo zbog loših vremenskih uslova sinoć otkazali svoje nastupe na crnogorskom primorju. Boban Rajović je, međutim, u svojoj rodnoj Crnoj Gori pokazao šta znače profesionalizam, istrajnost i poštovanje prema publici, koja mu je sve tovratila pesmom i ovacijama.

Foto: Printscreen Instagram

Snimci sa nastupa, na kojima se vidi atmosfera uprkos nevremenu, već su privukli pažnju na društvenim mrežama i još jednom potvrdili da dobra energija i iskrena veza između pevača i publike mogu da pobede i najjaču letnju oluju.