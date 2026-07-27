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Kristina Spalević je optužila Kristijana Golubovića za nasilničko ponašanje i objavila seriju snimaka i detalja iz njihovog zajedničkog života, a sve kako bi, javno pokazala sa čime se suočava. Ona je USB sa snimcima odnela i u policiju, a snimila je i odlazak u policijsku stanicu Voždovac.

Kako saznaju mediji, i Kristijan je odlučio da reaguje i upravo se uputio u policijsku stanicu gde će predočiti dokaze koje on poseduje.

Inače, Golubović je juče istakao da sve što Kristina Spalević radi poslednjih dana, to radi iz čiste ljubomore i zbog toga što, kako ističe, više ne može da ga "muze za novac".

On tvrdi da je od sebe napravila žrtvu jer je njega veoma lako optužiti, ali i da je sporne situacija ona navodno izazivala pa ga zatim snimala.

- Ja sam na javnoj sceni više od trideset godina, a ko je ona? Čak se sada udružila sa osobom koju je do juče najstrašnije vređala. Naučila je šta treba da priča jer deset puta ponovljena laž postane istina - rekao je Kristijan.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Kurir, ATAIMAGES, Boba NIkolić, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Kristina saučesnik u zločinu?

Portal Pink.rs došao je u posed glasovne poruke koja je dokaz da je Kristina pokušala da prikrije saučesništvo u maltretiranju njihovog kućnog ljubimca koji je nakon brutalnog maltretiranja uginuo.

- Što je najveća tuga, pre par meseci je skliznuo sa kreveta, bezveze visina, i nagnječi neki nervić. Daju mu analgetik, do uveče je bio kao nov. Preksinoć, u toku noći, da li je on možda nezgodno spavao, kao mi, kad se ukočimo... I mi ga odvedemo kod veterinara, pošto sam videla da opet tako zabacuje glavu, isto. Oni na rentgen, sve super, kao, da mu analgetik opijum, očigledno u prevelikoj količini. Već u kolima, negde na pola puta, on krene da se gubi.

1/4 Vidi galeriju Kristijan Golubović lomi stvari po sobi Foto: Printscreen Instagram

Mi ga oživimo, nazovemo veterinara, on kao: "Ma, on se to opustio od analgetika, biće okej već za par sati", i došli kući. On legao pored bebe, ja dok sam oprala kosu, mali počeo da plače. Uđem u sobu, nađem ga u krevetu skoro mrtvog, upiškio se, jadan. Za par minuta je otišao, ništa nismo stigli da uradimo - svesno je lagala Kristina, prikrivajući monstruozni zločin koji se odigrao u njihovom porodičnom domu, pred njenim očima.

1/5 Vidi galeriju Ne mogu da se dogovore Foto: Instagram Printscreen, Shutterstock, Zorana Jevtić, Printscreen, Boba Nikolić, Printscreen