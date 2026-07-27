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Pravi haos obeležio je nastup Sajfera, koji je još jednom pokazao zašto važi za jednog od najtraženijih izvođača mlađe generacije.

Hiljade fanova pevale su uglas od prve do poslednje pesme, a atmosfera je u nekoliko navrata dostigla tačku usijanja.

Međutim, usred koncerta pred više od 5000 ljudi, usledio je neočekivan peh – zbog problema sa strujom otkazao je mikrofon, pa je koncert nakratko bio prekinut. Ipak, tehnički problem je brzo rešen, a treper se vratio na binu uz gromoglasne ovacije.

Kao da to nije bilo dovoljno, euforija među publikom dostigla je vrhunac kada su fanovi u naletu oduševljenja krenuli ka bini, zbog čega je zaštitna ograda umalo popustila.

Sajfer Foto: Privatna arhiva

Brzom reakcijom obezbeđenja situacija je stavljena pod kontrolu, a koncert je nastavljen bez većih problema.

Podsetimo, Sajfer i njegova supruga Lejla očekuju dete. To se otkrilo nedavno kada su posetili jednu sportsku manifestaciju, a Lejla, koj aje inače i suprugova menadžerka, ponosno je prošetala trudnički stomak.

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Na koncertu Sajfera fanovi rušili ogradu Izvor: Privatna arhiva

Oni su se venčali pre nekoliko nedelja nakon višegodišnje vanbračne zajednice.

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Sajferov intervju na Music Weeku Izvor: Kurir