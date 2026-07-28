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Bivša učesnica rijalitija otkrila je da je trpela zlostavljanje, nasilje, da je porodčni dom bio leglo urlika, vike, stresa, agresije ali i ubistva kućnog ljubimca Koka.

Pretnje ubistvom

Nakon raskida Spalevićeva je sa decom otišla da živi kod roditelja, ali se i van toga plašđi za svoju bezbednost, jer kako navodi, svakodnevno dobija pretnje smrću.

U martu ove godine, Kristina je lajvu na Instagramu javno priznala sa kakvim problemima se suočila i šta joj je Kristijan sve govorio.

- E sad da vam kažem nešto, podkastu u kom je on gostovao ja sam odbila jer sam išla na sastanak sa advokatom i nisam htela da ugrožavam prijavu koju sam podnela, a drugo zato što sam htela da zaštitim samo moju decu. Ono što za mene znamo sigurno jeste da ne znam da lažem, što ne možemo da kažemo za Kristijana Golubovića. Tako da, i pored, pretnji ubistvom koje sam od njega dobila, više puta u prethodnih 20 dana, da će moja deca rasti bez mene i tako dalje - govorila je tada sa knedlom u grlu i nastavila:

Kristina Spalević otkrila javno da joj je Kristijan pretio ubistvom Foto: Instagram

"Narcisoidni manipulator"

- Sad kad dođem kući, obustavila sam sve što sam imala da radim, snimiću i izbaciću na Jutjub kanal snimak od sat vremena minimum, od A do Š i ja to nikada ne bih priuštila mojoj deci da mogu da gledaju i slušaju, ali pošto su i sami bili učesnici u svađama, ne možete da zamislite kojih razmera, jednostavno, ja neću dozvoliti da se baca ljaga na mene za nešto što nisam uradila, a ja ću vam pokazati šta sam uradila.

- Žena koja vam je mutila nešto iza leđa, za koju smatrate da je nešto grešila, ne biste je danima i noćima molili za pomirenje, a kada vas odbije jer je shvatila vam pomoći nema o promeni, da će istrunuti pored vas, e onda, od sinoć krenu pretnje, ucene, uvrede, a sve ćete da čujete, dokumentovano kako to izgleda.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

- E sad da vam kažem nešto mnogo važno, bilo bi meni mnogo teže u životu, da ja samom svojom izjavom koja je potpuno benigna i bezazlena nisam dobila toliku podršku žena koje su apsolutno prepoznale obrazac ponašanja narcisoidnog manipulatora, što je takođe potvrđeno i sa mojim psihologom, jer i mi koji ne treba da se lečimo dođemo do lečenja jer se oni ne leče. Može on da priča šta hoće, žene koje su prošle, a i muškarci, jer postoje i žene koje su narcisoidni manipulatori, koji su prošli to, vrlo dobro znaju šta oni rade - spinuju, ubeđuju vas, rolerkoster emocija, daju vam mrvu pa vam onda... Jedna katastrofa. To će biti jedna lekcija - govorila je Kristina tada na Instagram storiju.

Trpela stravično nasilje

Kristina je objavila nekoliko snimaka brutalnog nasilja svog partnera, koji nožem cepa stvari, udara pesnicom u zidove, slike, ali i ubija njihovog kućnog ljubuimca u porodičnom domu.

1/8 Vidi galeriju Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

Tim povodom oglasilo se Udruženje za zaštitu životinja.

Kristijan Golubović izneo šok optužbe o Kristini

Podsetimo, Kristijan se oglasio za Kurir i otkrio da Kristina u javnost iznosi neistine o njemu.

-Ta žena više ne zna šta priča i koliko laže. Ako žena mene udari pred rođenom sestrom, nazove me smradom, izvređa moju sestru, a onda uključi kameru da snima samo moju reakciju, jasno je šta pokušava da uradi. Kristina je potpuno pukla jer više ne može da me muze za novac. Što ne kaže da sam joj pronašao poruke sa drugim muškarcima? To je prava istina. Čim sam to otkrio, odlučio sam da odem - rekao je Golubović i dodao:

1/4 Vidi galeriju Kristijan Golubović lomi stvari po sobi Foto: Printscreen Instagram

- Napravila je žrtvu od sebe jer je mene najlakše optužiti. Ja sam na javnoj sceni više od trideset godina, a ko je ona? Čak se sada udružila sa osobom koju je do juče najstrašnije vređala. Naučila je šta treba da priča jer deset puta ponovljena laž postane istina. Ja sam joj omogućio da preko društvenih mreža zarađuje. Novac sam stavljao na njen račun kako bih zaštitio sebe, a kada sam tražio da mi ga vrati, danima se nije javljala. Ne može da priča da nemam novca. Uvek imam para, ja sam mašina za pravljenje novca. Ona izazove situaciju, pa onda snima moju reakciju. Meni su oduzeli vozačku dozvolu. I sad ja u 50 godina da polažem vozački. Sad hoće da me strpa u zatvor jer je ljubomorna. Ja samo opisujem nju, ne vređam je...