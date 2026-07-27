Slušaj vest

Edita Aradinović nedavno se porodila i na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Zoia.

Pevačica je izašla iz porodilišta, a u toplom domu dočekale su je majka i sestra koja je ponosno objavila fotografiju sa svojom malenom sestričinom. 

"Sama sam tako htela"

Edita je otkrila kako je protekla prva noć sa mezimicom.

Edita
Foto: Instagram

- Mislila sam da će me zaobići, međutim, "bejbi bluz" me pokida, em oka nisam sklopila, em smo bile same, em šavovi, em izmlazanje, pranja, podizanja... Ali šta ćeš, tako sam htela - napisala je pevačica u opisu fotografije.

"U sjajnim odnosima sa ocem deteta"

Podsetimo, Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" prvi put otvoreno progovorila o razlozima rastanka od partnera Nenada Stevića.

Edita Aradinović i Nenad Stević prekinuli romansu Foto: Shutterstock, Boba NIkolić, screenshot instagram, Printscreen/Instagrtam

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre, objasnila je pevačica i dodala da smatra da još uvek nije dovoljno zrela za brak.

Ne propustiteStarsEDITA IZAŠLA IZ PORODILIŠTA, OGLASILA SE INDI! Dočekala sestru i bebu u domu, pa objavila PRVU FOTOGRAFIJU SA SESTRIČINOM: "Srce će mi pući!" (FOTO)
Screenshot 2026-07-26 235158.png
StarsISPLIVALE FOTKE SA POROĐAJA EDITE ARADINOVIĆ Pevačica se raspadala od bolova, otkrila detalje: Želela sam da se porodim prirodno
Screenshot 2026-07-25 093436.png
StarsPRVA FOTOGRAFIJA EDITE ARADINOVIĆ SA OCEM SVOG DETETA! Pokazala neviđene kadrove
magla_bend_06042026_0072.JPG
StarsOGLASILA SE INDI ARADINOVIĆ NAKON EDITINOG POROĐAJA: Pevačica ne krije sreću: Ljubi je i voli tetka najviše na svetu
arad.jpg

00:24
Trudna Edita blista na koncertu Nućija u Beogradu Izvor: MONDO