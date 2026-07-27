Edita Aradinović priznala da se ugojila 10 kilograma što joj se ne sviđa

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Pevačica je izašla iz porodilišta, a u toplom domu dočekale su je majka i sestra koja je ponosno objavila fotografiju sa svojom malenom sestričinom.

"Sama sam tako htela"

Edita je otkrila kako je protekla prva noć sa mezimicom.

Foto: Instagram

- Mislila sam da će me zaobići, međutim, "bejbi bluz" me pokida, em oka nisam sklopila, em smo bile same, em šavovi, em izmlazanje, pranja, podizanja... Ali šta ćeš, tako sam htela - napisala je pevačica u opisu fotografije.

"U sjajnim odnosima sa ocem deteta"

Podsetimo, Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" prvi put otvoreno progovorila o razlozima rastanka od partnera Nenada Stevića.

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović i Nenad Stević prekinuli romansu Foto: Shutterstock, Boba NIkolić, screenshot instagram, Printscreen/Instagrtam

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre, objasnila je pevačica i dodala da smatra da još uvek nije dovoljno zrela za brak.