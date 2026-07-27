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Slučaj Kristijana Golubovića i Kristine Spalević, koji je poslednjih dana izazvao burne reakcije javnosti zbog smrti njihovog psa, i dalje je jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.

Ona tvrdi da je Kristijan ubio njihovog kućnog ljubimca, ali se u javnosti pojavila njena glasovna poruka u kojoj prikriva svog bivšeg partnera, piše Pink.rs

Promenio mišljenje

Nakon što su isplivali novi detalji o događaju starom dve godine, ponovo oglasio se i Filip Car, koji je priznao da je promenio mišljenje o Kristini i da sada smatra da odgovornost ne snosi samo Golubović.

Car je podsetio da je prethodne večeri razgovarao sa Kristinom u lajvu na TikToku, ali je istakao da su ga informacije koje je naknadno saznao potpuno šokirale. U obraćanju na Instagramu prvo se osvrnuo na Kristijana Golubovića.

Foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić

- Ali hajde da dam završnu reč, da zatvorim celu tu priču. Što se tiče Kristijana Golubovića, mene to ne iznenađuje, to je čovek koji je meni pretio ubistvom, samo meni pet šest godina i mnogim drugima. Dobro, ja se nisam uplašio, jer nisam neki kriminalac ili nešto slično. Ja se nisam uplašio zašto bi meni tako neka osoba pretila, niti sam ga zapalio za neke pare, dirao u posao... Ja sam samo bio sa njegovom ženom, pre nego što je on bio sa njom - započeo je Car pa nastavio:

Pretnje

- To je sad njemu neki problem. Ne znam što je vas to iznenadilo kada je Golubović u pitanju. Kad su se takve stvari o njemu godinama pričale, da takve stvari radi životinjama. A isto tako, on je sam pričao da je takve stvari radio i ljudima. Pretio je meni koji sam duplo mlađi od njega, devojkama, momcima, starletama, pevačima, sportistima... on samo ide i preti. Nismo kriminalci, nismo mafijaši, njima ne može da preti. Postoje neki ljudi koji se ne boje, ne bojim se da se obračunam s njim.

Potom je nastavio u istom tonu.

- Ponavljam i čvrsto stojim iza toga, pera mi ne može skinuti. Mogu jedino njegovi tabletomani da mi zariju nož u bubreg iza leđa ovako dok ležim na ležaljci, da me palicom razvale. A prsa u prsa, ne može mi pera skinuti. Siguran sam da sam superiorniji od njega - rekao je on.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

Međutim, najveće iznenađenje usledilo je kada je progovorio o Kristini Spalević. Car je objasnio da je tokom razgovora sa njom shvatio da se sporni događaj nije desio nedavno, već pre dve godine, zbog čega je, kako kaže, potpuno promenio stav.

Ostao zatečen

- Što se tiče Kristine Spalević, ostao sam u lajvu zatečen sinoć. U jednom momentu svi koji me znaju videli su da meni nije dobro. Ulovio me je muk jer sam u mom razgovoru sa njom dobio informaciju da je taj slučaj bio pre dve, tri godine. Ja mislio da je to bilo pre dva, tri meseca. Pa to je valjda bio razlog zašto je završila odnos sa njim. Ona meni kaže da. A čekaj ako je da, a to pre dve godine, ti si ostala s tim likom nakon svega toga, i još ne samo da si ga štitila, nego si veterinare optužila da su oni krivi. I onda si Milici i Željku Mitroviću punila glavu kako su veterinari krivi, znajući da oni tu sortu životinja obožavaju i sami imaju. Znajući da je on glavni krivac i ostala si sa njim odnosu, a poistovećuješ psa sa svojim detetom - rekao je Car i otkrio šta misli da će se u naednom periodu događati u odnosu Kristine i Kristijana.

1/8 Vidi galeriju Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

- Ne mogu se celo jutro načuditi. Tebi želim sreću. Mada mislim da ćete se pomiriti. Mi koji smo se petljali samo ćemo ispasti budale. I pojeo vuk magare. Meni je žao tebe, tvoje porodice, mada je on tvoj izbor. Izvini molim te, veliku odgovornost nosiš i ti, kao i on. Ne umanjujem njenu odgovornost u svemu ovome. On je za mene ubica psa! Za mene jeste krivac. Videli smo da je maltretirao i drugog psića, povredio mu nogu. Razumem da ima šar planinca, da udariš po gu*ici... ali tako malog psa... On je za mene monstrum! Kad sam dobio tu informaciju, ja sam ostao u čudu. Ubiti psića maloga... - završio je priču Filip Car.