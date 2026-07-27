Slušaj vest

Vest o zlostavljanju i smrti psa Kristijana Golubovića i Kristine Spalević izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, a među poznatima koja se oglasila našla se i Luna Đogani.

Influenserka nije krila koliko je potresena pričom koja je poslednjih dana uzburkala javnost i Kristininim optužbama da je Kristijan ubio njihovog psa jasno je poručila šta misli o svakom vidu nasilja nad životinjama.

Luna je putem Instagrama odgovorila pratiocima koji su od nje tražili komentar, istakavši da nije želela ni da pogleda snimke koji kruže internetom, jer joj je, kako kaže, dovoljno ono što je već saznala o slučaju.

- Svi mi pišu i traže komentar trenutne priče o ubistvu, maltretiranju male duše... Uopšte nit sam odgledala niti želim, zlo mi je od svega toga. Sama činjenica da znam šta se desilo psu, znate moje mišljenje o svim monstrumima koji mogu da povrede životinju. Ako se neko oglašava povodom toga to sam ja! Ne samo za ovu situaciju, nego svakodnevno kada svi misle da imaju odgovornost da kažu nešto! To trebate svaki put kada se svakodnevno ubijaju životinje... znate iza čega stojim, svako ko tako nešto može da uradi da mu se vrati isto! Jer znajte uvek od jačeg ima jači - napisala je Luna Đogani.

Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Kristina Spalević prethodno je u javnosti iznela teške optužbe na račun svog partnera Kristijana Golubovića, tvrdeći da je upravo on usmrtio njihovog psa. Uz to je objavila i snimak za koji navodi da prikazuje zlostavljanje čivave koja je kasnije uginula.

Gostujući u TikTok lajvu Filipa Cara, Kristina je detaljno opisala šta se, prema njenim tvrdnjama, dogodilo tog jutra.

- Sve se to dešavalo u 08:15 ujutru i ja sam sa detetom od dva meseca spavala u krevetu. Čivava od kilogram se u*akila, šta misliš koliko je to velika stvar? Kreće dranje: aljkavušo, položaro, spavaš, kuče s*re po nama. Ja zatvaram vrata kako bih dojila dete, sa ranom od carskog reza, i to je trajalo nekih 20 minuta, i sve to kroz zatvorena vrata. U jednom trenutku je došao i uzeo psa, ja sam mislila da će ga izvesti napolje. Međutim, iza zatvorenih vrata ja čujem ono što čujem! Izlazim i derem se na njega: "Kristijane, ubićeš ga..." Šta sam trebala da radim? Sa bebom od dva meseca koju sam držala, da skočim na njega od 140 kilograma? - kazala je Kristina Spalević, pa dodala:

- Ja sam onda pobegla, izletela napolje, u gaćama. Sišla sam u prizemlje zgrade i pozvala prijateljicu iz Crne Gore. Nikada neću zaboraviti, stojim sa detetom napolju, a kroz zgradu se videlo Lešće i samo sam gledala ka tamo i vikala drugarici: "Ubio ga je, ubio ga je". Čujem ga gore na spratu kako kaže prijatelju: "Evo, odnesi joj ga". I čovek mi donosi psa koji je tada izgledao normalno. Popnem se gore u tom šoku i onda se ne sećam svega. Znam da sam spakovala jednu torbu, pozvala taksi i otišla u stan kod roditelja. Oni nisu bili kod kuće i ja im posle nisam rekla šta se desilo.

1/8 Vidi galeriju Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

Kristina je potom ispričala da je psa odmah odvela kod veterinara, ali da je situacija bila veoma teška.

Tamo sam krenula psa da pregledam i bila mu je potrebna pomoć. Bila sam u gadnoj situaciji, nisam radila, nisam imala ni dinara, nemam prijatelje, družila sam se sa Kristijanom i njegovom sestrom i nekim ljudima koji su pljačkali trafike. Ja sam tada morala njega da zovem i da vodimo psa kod veterinara - rekla je ona, pa nastavila:

- Odemo tamo, oni mu dali samo neke sedative. Na povratku kući, pas je počeo da se gubi. Ja sam ispustila dete i izašla napolje da ga reanimiram i tada je došao sebi. Pustili smo ga bili ispred zgrade onda da obavi nuždu, jer je tu mnogo bio srećan kada trči i u tom momentu je bio normalan. Odnela sam ga u sobu i stavila pored mog deteta da spava. Međutim, posle 15 minuta je dete počelo da plače. Kada sam ušla, videla sam da se pas popiškio pored njega i znala sam koliko je sati, a on nije verovao da pas umire. Zato sam jasno naglasila da je pas preminuo od posledica batina, jer jeste, i ne znam kako je do tada bio živ - ispričala je Kristina.