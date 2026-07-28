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Posle brojnih nastupa i poslovnih obaveza, pevačica Senidah odlučila je da napravi predah i napuni baterije na moru.

Letnje telo spremno

Naša ekipa uslikala je muzičku zvezdu tokom odmora, a društvo joj je pravila bliska prijateljica, s kojom dane provodi daleko od očiju javnosti. Njih dve odsele su u jednom od luksuznijih hotela na primorju, gde imaju sve što im je potrebno za potpuni odmor. Prostrani bazeni, privatna plaža, vrhunski restorani i spa-centar samo su deo sadržaja u kojima svakodnevno uživaju, pa gotovo da nemaju potrebu da napuštaju hotelski kompleks.

Foto: Kurir



Kad smo ih spazili, Senidah je bila odlično raspoložena. U opuštenom letnjem izdanju, bez trunke estradnog glamura, razgovarala je s drugaricom, smejala se i uživala u svakom trenutku. Njih dve su najveći deo dana provele pored bazena, gde su se sunčale i rashlađivale u vodi, a potom su se uputile na ručak u hotelski restoran.

Uživanje pred novu sezonu

1/5 Vidi galeriju Peva;ica puni baterije Foto: M.P./ATAImages, Kurir/Milica Stanojević, Skymusic

Pevačica nije skidala osmeh s lica, a po svemu sudeći ovaj odmor joj je i te kako bio potreban nakon napornog radnog perioda, ispunjenog koncertima i putovanjima. Oni koji su se zatekli u hotelu mogli su da primete da Senidah nije želela previše pažnje. Ljubazno je pozdravljala goste koji su je prepoznali, ali je najveći deo vremena bila posvećena razgovoru s prijateljicom i uživanju u mirnoj atmosferi.