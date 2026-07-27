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Lepa Brena još jednom je pokazala zašto decenijama važi za jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvezda.

Popularna pevačica sinoć je održala spektakularan koncert na Krku, gde je pred više hiljada ljudi priredila veče za pamćenje. Publika je od prvog do poslednjeg trenutka pevala uglas njene najveće hitove, dok je atmosfera bila na vrhuncu tokom čitavog nastupa.

Dominacija

Već sam izlazak na binu izazvao je ovacije, a Brena je još jednom dokazala da je neprikosnovena kada su u pitanju veliki koncertni spektakli. Publiku je oduševila energijom, harizmom i besprekornim vokalom, a posebno je pažnju privukao njen scenski stajling.

Naime, pevačica je nosila veličanstvenu, unikatnu haljinu na kojoj su bili ispisani nazivi nekih od njenih najvećih hitova, među kojima su se posebno isticali "Dama iz Londona" i "Hajde da se volimo". Modna kreacija izazvala je pravo oduševljenje među publikom, a mnogi su upravo taj detalj izdvojili kao jedan od najupečatljivijih momenata večeri. Na društvenim mrežama nizali su se komentari da je Brena još jednom uspela da spoji modu, muziku i emociju u jedinstven scenski nastup.

Tokom gotovo tročasovnog koncerta ređali su se hit za hitom. Publika je zajedno sa Brenom pevala pesme koje su obeležile brojne generacije, a svaka nova numera bila je ispraćena gromoglasnim aplauzom. Posetioci su od prvih taktova bili na nogama, igrali, pevali i uživali u atmosferi koja je podsećala na najveće svetske koncertne produkcije.

1/5 Vidi galeriju Pevačica očarala Krk Foto: Instagram/thatmylo, Paolo Milović

Posebnu pažnju privukli su brojni video-snimci koje su fanovi objavljivali na društvenim mrežama. Kadrovi sa koncerta za kratko vreme obišli su region, ali i svet, budući da se snimci velikom brzinom dele na Instagramu, TikToku i drugim platformama. Mnogi su komentarisali da je Brena još jednom pokazala zbog čega je i posle više od četiri decenije na estradi jedna od najvoljenijih i najtraženijih pevačica na ovim prostorima.

Organizacija koncerta bila je na vrhunskom nivou, a publika je tokom cele večeri horski pevala sa svojom omiljenom zvezdom. Emocije, osmesi i ovacije smenjivali su se iz pesme u pesmu, dok je Brena u nekoliko navrata zahvalila publici na dugogodišnjoj ljubavi i podršci koju joj pruža.

Jedinstveno

Da Krk ima posebno mesto u njenom srcu potvrđuje i činjenica da je upravo na istoj lokaciji i prošle godine održala spektakularan koncert koji se dugo prepričavao. Interesovanje publike tada je bilo ogromno, a ovogodišnji nastup pokazao je da se ljubav između Brene i publike na ovom hrvatskom ostrvu iz godine u godinu samo učvršćuje.

Mnogi koji su prisustvovali koncertu saglasni su da je ovo bilo jedno od najlepših muzičkih večeri ovog leta. Vrhunska produkcija, bezvremenski hitovi, upečatljiv scenski nastup i jedinstvena haljina sa nazivima legendarnih pesama učinili su da Brena još jednom pomeri granice kada je reč o koncertnim spektaklima.