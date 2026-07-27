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PevačicaMarijana Katić suočila se sa jednim od najtežih životnih trenutaka.

Na društvenim mrežama podelila je tužnu vest da je preminula njena baka, žena koju je opisivala kao jedan od najvećih oslonaca i bezuslovnu podršku kroz život.

Uz zajedničku fotografiju, pevačica se od svoje bake oprostila dirljivim rečima koje su ganule njene pratioce. Istakla je da će njena ljubav, toplina i dobrota zauvek ostati deo nje, kao i uspomene koje će nositi celog života.

– Danas me je napustila jedna od najvažnijih osoba u mom životu... Bakice moja. Njene tople ruke, bezuslovna podrška i velika duša zauvek će ostati deo mene. Hvala ti za svu ljubav i najlepše uspomene. Neka te anđeli čuvaju onako kako si ti čuvala sve nas. Počivaj u miru, anđele moj – napisala je pevačica.

Marijana Katić
Marijana Katić Foto: Privatna arhiva

Nakon objave, ispod fotografije nizale su se poruke saučešća, podrške i utehe prijatelja, kolega i brojnih pratilaca, koji su joj poželeli mnogo snage da prebrodi težak gubitak.

U trenucima kada reči teško mogu da ublaže bol, ostaju ljubav, uspomene i trag koji voljeni ljudi zauvek ostave u našim životima.

Marijanina oproštajna poruka još jednom je pokazala koliko je jaka bila veza između nje i njene bake, čije će sećanje zauvek živeti u njenom srcu.

Podsetimo, Marijanin abaka preminula je samo nekoliko dana nakon što je pevačica objavila novu pesmu.

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