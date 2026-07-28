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Hari Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari, godinama važi za jednog od najcenjenijih pop pevača na ovim prostorima. Navikli smo da ga vidimo s publikom na velikim koncertima, u dvoranama, arenama i na gradskim trgovima, dok su privatna slavlja i svadbe za njega dugo bili gotovo nezamisliva opcija. Međutim, čini se da je popularni pevač odlučio da promeni dugogodišnju praksu, pa je u poslednje vreme počeo da prihvata i nastupe na venčanjima.

Nema snimanja

Jedno od takvih slavlja održano je nedavno, a upravo je ta svadba dospela u centar pažnje javnosti zbog nesvakidašnjeg incidenta koji se dogodio folk zvezdi Radiši Trajkoviću Đaniju. Tokom veselja ga je jedan vidno alkoholisan gost ugrizao za stomak, zbog čega je morao da zatraži lekarsku pomoć, što se danima prepričavalo u estradnim krugovima.

Na istom veselju nastupio je i Hari Mata Hari, koji je bio specijalno iznenađenje za mladence. Kako saznajemo, njegov dolazak je bio velika želja mlade, koja je insistirala da upravo legendarni pop pevač svojim hitovima ulepša jedan od najvažnijih dana u njenom životu. Hari je, prema rečima izvora, prihvatio poziv, a njegov nastup bio je jedan od vrhunaca večeri.

1/5 Vidi galeriju Hari Mata Hari Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

- Mlada je od početka želela da joj Hari peva na svadbi. Njegove pesme imaju posebno mesto u njenom životu i nije želela da pravi kompromis. Organizatori su uspeli da usklade sve detalje i Hari je pristao da nastupi. Gosti su bili oduševljeni, pevao je svoje najveće hitove, atmosfera je bila fantastična i gotovo svi su pevali uglas - priča izvor upoznat sa organizacijom slavlja.

Ipak, za razliku od mnogih kolega koji rado dele atmosferu s privatnih proslava, Hari je ovog puta imao poseban zahtev. Kako saznajemo, zamolio je organizatore da tokom njegovog nastupa ne bude snimanja ni objavljivanja video-zapisa na društvenim mrežama. Njegova želja je ispoštovana, pa se na internetu nije pojavio gotovo nijedan snimak njegovog nastupa.

Birao angažmane

Oni koji godinama prate karijeru Hari Mata Harija dobro znaju da je on oduvek pažljivo birao angažmane i retko nastupao na privatnim proslavama. Upravo zbog toga mnoge je iznenadila informacija da je počeo da prihvata i svadbe, posebno kad se uzme u obzir da je decenijama bio prepoznatljiv po koncertnim nastupima i velikim muzičkim spektaklima.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačem na broj poznat redakciji , ali do zaključenja ovog broja nije se oglasio.