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Zdravko Čolić iznenadio je mnoge svojim nesvakidašnjim ponašanjem na nedavno održanom koncertu u Trebinju.

Iako najveću muzičku zvezdu na ovim prostorima godinama pamtimo pre svega po besprekornom, gospodskom držanju, Čola je ovog puta napravio neočekivan potet.

U jednom trenutku počeo je da poliva publiku vodom, a potom je praznu flašicu šutnuo u pravcu prvih redova.

Inače, Čolić je u Trebinju održao dugo očekivani spektakl za koji se tražila karta više. Na ovaj muzički događaj pohrlili su obožavaoci iz svih krajeva, reke ljudi slile su se iz brojnih gradova širom Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Hrvatske kako bi uživale u njegovim bezvremenskim hitovima i nepresušnoj energiji.

Svi zanemeli

Ipak, ovoga puta, pored vrhunske muzike i prepoznatljive energije, u centru pažnje našao se potpuno neočekivan i spontan gest koji je doslovno izazvao lavinu reakcija na mrežama.

Usred fantastične atmosfere i pesme koja je podigla sve na noge, Čola je napravio potez koji niko nije očekivao. Iznenada je uzeo malu flašicu vode, otvorio je i njome poprskao publiku u prvim redovima!

Ovaj nesvakidašnji gest za legendarnog pevača izazvao je apsolutno oduševljenje, vrisak i opštu ekstazu među najvatrenijim fanovima.

1/7 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: ATA Images / Antonio Ahe, ATA images

Podsetimo, Čola često to radi na svojim nastupima. Pevač voli da rashladi publiku tokom vrelih dana, ipak ono što je mnoge iznenadilo je postupak šutiranja flašice.

Ranije se baš o toj temi diskutovalo u Kurirovoj emisiji "Stars specijal".

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