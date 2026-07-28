MILANČE UHVATIO DECU U KRAĐI ŠLJIVA NA NJEGOVOM PLACU: Kad vidite kako je reagovao, iznenadićete se
I dok se već mesecima neprestano priča o fenomenu Milančeta Radosavljevića, koji u 82. godini održava čak četiri solistička koncerta na Tašmajdanu, sad se oglasio i Nikola Trajković, aktivista i influenser, koji je odrastao u kraju gde Milanče ima kuću (Maloj Moštanici), pa se prisetio susreta s pevačem.
Zanimljiva priča
Radnja se dešavala davnih dana, kad je Nikola s drugarima kao mali krao voće po selu. Jednom se našao i ispred kuće pevača, gde je pokušao da neprimetno ukrade plodove šljiva. Međutim, to im nije uspelo jer ih je Milanče uhvatio u krađi. Kako kaže, očekivao je viku i psovke, što im se obično dešavalo kad bi bili uhvaćeni u krađi, ali to se u slučaju Radosavljevića nije desilo. Taj trenutak Nikola pamti i dan-danas. On je objavio jedno od obaveštenja da je Milanče rasprodao i treći koncert na Tašmajdanu, a u opisu se prisetio trenutka krađe.
- Ovaj čovek ima kuću u Maloj Moštanici i, kad smo Stefan i ja krali šljive iz njegovog dvorišta, uhvatio nas je i dao nam džem od šljiva da ga nosimo kući. To je jedna od lepših stvari kojih se sećam iz detinjstva - napisao je Nikola na popularnoj društvenoj mreži Iks.
Podsetimo, Milanče je pre četiri dana govorio za Kurir i između ostalog istakao koliko je skroman i da se u svom mestu ponaša kao sasvim običan čovek, pa često pomaže meštanima sela u kom živi.
- Narod kome ja pevam - to je moj narod. Ja samo povremeno izađem na binu da otpevam to što moj narod sluša, pa čim siđem s bine, vratim se među njih. Običan sam čovek, živim na selu u Srbiji, a mogao sam da živim gde god sam hteo na ovom svetu. Ja stalno mislim da sam običan čovek sa sela. Mom komšiluku popravljam svaki kvar u kući, nikad nikom ništa nisam naplatio. To je sve za moj narod. E, kad sam izašao na Tašmajdan i kad su mi krenule suze, ja sam u toku jedne strofe tri puta plakao. Tad sam i publici rekao da se sad osećam kao Milanče Radosavljević i da sam ga upoznao te večeri. Tad sam shvatio da ja stvarno nešto predstavljam. Taj izraz "zvezda" ne volim. Ja sam muzičar i estradni umetnik, sve pesme su moja dela, sam sam ih pravio i ponosim se time.
Pevač je tada otkrio i da njegov sin nije verovao da će njegov otac uspeti da održi solistički koncert:
- Pa nije verovao, kao što ni ja nisam. Sumnjao je. Pitao me jesam li normalan što održavam koncert sa 82 godine, rekao je da će mi se narod smejati i da se ne brukam, jer sad samo mladi ljudi rade koncerte. To mi je rekao uveče i bio sam spreman da ujutru pozovem Gorana i kažem mu da neću da radim koncert. Ma ja tog dana ko po žici. Ni nadesno ni nalevo. Ali progutao sam knedlu, nisam odustao i eto šta se desilo. Kad me je sin dovezao do Tašmajdana na taj prvi koncert, rekao sam mu: "I šta kažeš?", on mi reče: "Pogrešio sam", i tad mi se izvinio. Moj komšija koji se isto bavi muzikom rekao mi je da nikako ne otkazujem. Baš mi je pre neki dan rekao: "Je l' vidiš šta si uradio? Zamisli da si, ne daj bože, otkazao kako si hteo?"
Milanče je tada otkrio i zašto je na koncert čekao ovoliko dugo.
Nikad nije kasno
- Ima ljudi koji su mogli da mi pomognu, ali nisu. Ja sam u jednoj emisiji, na pitanje voditelja što nisam ranije održao koncert, rekao da nisam mogao da dođem negde, bacim ploču na sto i kažem ja sam taj. Nije tako lako da vas neko prihvati i da vam pomogne u svemu ovome. Imam mana kao i svi ljudi i običan sam čovek. Glavnu stvar je učinio Aleksandar Sofronijević. Došao je da mu dam neke pesme i on mi je predložio koncert. Ja sam mu rekao da sam nepouzdan i da zdravstveno nisam baš dobar, a kao čovek - to što kažem - to je to. Mene je i Goran Jovanović zvao pre 10-12 godina da pravimo koncert. Mislio sam da je on klinac i da se zeza sa mnom, zato tada nismo ni uradili ništa. Iskreno kažem, nisam mu verovao, a evo šta smo uradili zajedno posle toliko godina. Pogrešio sam što ga nisam poslušao, sad bih se tukao po ušima. Meni moji prijatelji kažu da je ovo koncert evropskog tipa.
Kurir.rs