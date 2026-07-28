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I dok se već mesecima neprestano priča o fenomenu Milančeta Radosavljevića, koji u 82. godini održava čak četiri solistička koncerta na Tašmajdanu, sad se oglasio i Nikola Trajković, aktivista i influenser, koji je odrastao u kraju gde Milanče ima kuću (Maloj Moštanici), pa se prisetio susreta s pevačem.

Zanimljiva priča

Radnja se dešavala davnih dana, kad je Nikola s drugarima kao mali krao voće po selu. Jednom se našao i ispred kuće pevača, gde je pokušao da neprimetno ukrade plodove šljiva. Međutim, to im nije uspelo jer ih je Milanče uhvatio u krađi. Kako kaže, očekivao je viku i psovke, što im se obično dešavalo kad bi bili uhvaćeni u krađi, ali to se u slučaju Radosavljevića nije desilo. Taj trenutak Nikola pamti i dan-danas. On je objavio jedno od obaveštenja da je Milanče rasprodao i treći koncert na Tašmajdanu, a u opisu se prisetio trenutka krađe.

- Ovaj čovek ima kuću u Maloj Moštanici i, kad smo Stefan i ja krali šljive iz njegovog dvorišta, uhvatio nas je i dao nam džem od šljiva da ga nosimo kući. To je jedna od lepših stvari kojih se sećam iz detinjstva - napisao je Nikola na popularnoj društvenoj mreži Iks.

1/6 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Milanče je pre četiri dana govorio za Kurir i između ostalog istakao koliko je skroman i da se u svom mestu ponaša kao sasvim običan čovek, pa često pomaže meštanima sela u kom živi.

- Narod kome ja pevam - to je moj narod. Ja samo povremeno izađem na binu da otpevam to što moj narod sluša, pa čim siđem s bine, vratim se među njih. Običan sam čovek, živim na selu u Srbiji, a mogao sam da živim gde god sam hteo na ovom svetu. Ja stalno mislim da sam običan čovek sa sela. Mom komšiluku popravljam svaki kvar u kući, nikad nikom ništa nisam naplatio. To je sve za moj narod. E, kad sam izašao na Tašmajdan i kad su mi krenule suze, ja sam u toku jedne strofe tri puta plakao. Tad sam i publici rekao da se sad osećam kao Milanče Radosavljević i da sam ga upoznao te večeri. Tad sam shvatio da ja stvarno nešto predstavljam. Taj izraz "zvezda" ne volim. Ja sam muzičar i estradni umetnik, sve pesme su moja dela, sam sam ih pravio i ponosim se time.

1/4 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Nemanja Nikolić, rina.rs, Printscreen/Youtube

Pevač je tada otkrio i da njegov sin nije verovao da će njegov otac uspeti da održi solistički koncert:

- Pa nije verovao, kao što ni ja nisam. Sumnjao je. Pitao me jesam li normalan što održavam koncert sa 82 godine, rekao je da će mi se narod smejati i da se ne brukam, jer sad samo mladi ljudi rade koncerte. To mi je rekao uveče i bio sam spreman da ujutru pozovem Gorana i kažem mu da neću da radim koncert. Ma ja tog dana ko po žici. Ni nadesno ni nalevo. Ali progutao sam knedlu, nisam odustao i eto šta se desilo. Kad me je sin dovezao do Tašmajdana na taj prvi koncert, rekao sam mu: "I šta kažeš?", on mi reče: "Pogrešio sam", i tad mi se izvinio. Moj komšija koji se isto bavi muzikom rekao mi je da nikako ne otkazujem. Baš mi je pre neki dan rekao: "Je l' vidiš šta si uradio? Zamisli da si, ne daj bože, otkazao kako si hteo?"

Milanče je tada otkrio i zašto je na koncert čekao ovoliko dugo.

Nikad nije kasno

- Ima ljudi koji su mogli da mi pomognu, ali nisu. Ja sam u jednoj emisiji, na pitanje voditelja što nisam ranije održao koncert, rekao da nisam mogao da dođem negde, bacim ploču na sto i kažem ja sam taj. Nije tako lako da vas neko prihvati i da vam pomogne u svemu ovome. Imam mana kao i svi ljudi i običan sam čovek. Glavnu stvar je učinio Aleksandar Sofronijević. Došao je da mu dam neke pesme i on mi je predložio koncert. Ja sam mu rekao da sam nepouzdan i da zdravstveno nisam baš dobar, a kao čovek - to što kažem - to je to. Mene je i Goran Jovanović zvao pre 10-12 godina da pravimo koncert. Mislio sam da je on klinac i da se zeza sa mnom, zato tada nismo ni uradili ništa. Iskreno kažem, nisam mu verovao, a evo šta smo uradili zajedno posle toliko godina. Pogrešio sam što ga nisam poslušao, sad bih se tukao po ušima. Meni moji prijatelji kažu da je ovo koncert evropskog tipa.