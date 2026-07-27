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Knjaževac je i ove godine bio domaćin 65. Festivala kulture mladih Srbije, a jedno od najupečatljivijih festivalskih večeri priredila je folk zvezda Tanja Savić.

U prepunoj Gurgusovačkoj kuli, pred oko 5.000 posetilaca, Tanja je nizala hit za hitom i napravila atmosferu za pamćenje, dok je publika od prvih do poslednjih taktova pevala uglas sa njom.

1/4 Vidi galeriju Tanja Savić na Festivalu kulture mladih Srbije Foto: Ivan Petrović

Ovacijama ispraćena sa bine, pokazala je da nije velika zvezda samo zbog svoje muzike, već i zbog odnosa prema publici – nakon koncerta ostala je još gotovo sat vremena kako bi se fotografisala sa najmlađim fanovima, strpljivo ispunjavajući svaku njihovu želju. Oduševljenje publike nije izostalo, a neposredno pred izlazak na binu Tanja je govorila o karijeri, novim pesmama, privatnom životu i planovima koji je očekuju u narednom periodu.

Prvi put si u Knjaževcu, na Festivalu kulture mladih Srbije. I dalje važiš za jednu od najmlađih i najlepših zvezda naše estrade. Kako gledaš na to što te publika tako doživljava?

- Laska mi i prija kada to čujem. Zaista mi znači kada ljudi tako misle o meni.

Večeras je uz tebe i tvoja dugogodišnja prijateljica i PR Festivala kulture mladih Srbije Milena Videnović. Vaše prijateljstvo traje više od dve decenije. Koliko ti znači što je i danas deo tvog života?

- Milena večeras menja mog PR Gogija, Gorana Jovanovića, ali ona pre svega jeste moja prijateljica. Znam je više od 20 godina. Zajedno smo odrastale, prolazile kroz prve ljubavi, radosti i razočaranja. Pamtim je kao devojčicu, a danas izgleda gotovo isto. Mislim da ona ima neki tajni eliksir mladosti.

Nedavno si izjavila da, uprkos velikoj karijeri, i dalje imaš određene nesigurnosti. Kako je moguće da jedna Tanja Savić i dalje bude nesigurna?

1/6 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Toxic, Nemanja Nikolić

- Zato što samo ja vidim svoje mane. Na primer, imam jednu estetsku korekciju koju sam radila pre pet-šest godina i nisam zadovoljna kako je ispala. To možda niko drugi ne primećuje, ali meni smeta i dok to ne rešim, stalno ću to videti.

Tokom karijere uspešno si spojila narodnu muziku sa modernim zvukom kroz saradnje sa reperima. Hoće li publika uskoro čuti još takvih pesama?

- Saradnja sa Coronom i Rimskim bila je jedna od najlepših stvari koje su mi se dogodile u karijeri. U početku sam bila skeptična, ali moj tim me je ohrabrio i pokazalo se da je to bio pravi potez. Te pesme imaju milione pregleda i deca ih i danas pevaju. Mislim da sam izvođač koji može da peva različite žanrove i toga sam svesna.

Spomenula si da već imaš novu pesmu u trep fazonu. Možeš li da otkriješ nešto više?

- Radili smo sa novim saradnicima, među kojima je i Emel Franca. Za sada ne bih otkrivala previše detalja. Samo treba da se ohrabrim da snimim spot, jer mi je to danas mnogo teže nego ranije. Snimanja traju i po 12 sati, a to me iskreno zamara.

Kada publika može da očekuje novu pesmu?

1/4 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Ivan Petrović

- Pesma će izaći kada budem spremna da je otpevam onako kako treba, kada budem emotivno stabilna i kada budem mogla da joj dam pravu emociju. Nadam se da će to biti uskoro. Evo otpevaću vam refern: “Lako je bez duše, kada sve ti sruše,lako je i boli kad se za ljubav boriš. Sutra me ne budi, bar jednom budimo ljudi, lako je kad kašeš da, kad kažem da te mrzim znaj sa lažem…Da voliš je to ne kriješ, znam da lažeš.”

Iza tebe je uspešna regionalna turneja. Da li planiraš novi veliki koncert?

- Turneja je trajala godinu i po dana i sada je završena. Volela bih da ponovo napravimo nešto veliko u Beogradu, ali saradnici me za sada savetuju da sačekam. Videćemo, nije isključeno.

Često govoriš koliko je teško uskladiti posao i privatan život. Kako danas izgleda tvoja svakodnevica?

- Iskreno, ne spavam dovoljno, ne jedem na vreme i moram ozbiljnije da povedem računa o sebi. Ali moj posao je takav da čim uspostavim neki ritam, usledi putovanje ili nastup i sve se ponovo poremeti. Kada dođem kući u četiri ili pet ujutru, dočekaju me kućni ljubimci, pa zajedno sedimo na terasi, pijemo čaj. Nekad zaspim tek oko sedam ujutru, a onda se već bude i deca.

Da li je u ljubavi trenutno sve kako treba?

1/4 Vidi galeriju Tanja Savić sa verenikom na koncertu Marije Šerifović Foto: Nemanja Nikolić

- Sve je u redu. Čujemo se svakodnevno. On trenutno renovira kuću i priprema se za polaganje dozvole za pilota, pa ima mnogo obaveza i često putuje.

Šta publika u Knjaževcu može da očekuje od večerašnjeg koncerta?

- Pripremili smo repertoar kakav uglavnom pevam na svojim nastupima. Biće mojih najvećih hitova, ali i nekoliko starih pesama koje volim. Ako publika bude imala neke posebne želje, a ja ih znam, naravno da ću ih otpevati. Volim da kažem da pevam „od Stinga do Nirvane“.

Tvoje kolege i publika često ističu da si skromna, da nikada nisi pravila skandale i da uvek pomažeš drugima. Koliko ti je važno da ostaneš takva?

- To mi je veoma važno. Zaista volim da pomažem ljudima i često učestvujem u humanitarnim akcijama, ali o tome ne volim mnogo da govorim niti da se time hvalim. Smatram da dobra dela treba raditi iskreno, a ne zbog publiciteta.

U prilogu ispod pogledajte ceo intervju:

12:18 Tanja Savić na Festivalu kulture mladih Srbije Izvor: Ivan Perović

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