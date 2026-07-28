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Posle višegodišnje pauze i života daleko od reflektora Milan Stanković, kako stvari stoje, definitivno je odlučio da se vrati na muzičku scenu. Pevač koji je godinama intrigirao javnost svojim povlačenjem iz estradnog života, posvećenošću veri i čestim boravcima u manastirima, sada je napravio prve konkretne korake ka velikom povratku.

Povratak muzici

Da se nešto ozbiljno sprema postalo je jasno kada je objavljena pesma "Voli me" Tee Bilanović, za koju muziku potpisuje upravo Milan Stanković. Mnogi su to protumačili kao njegov prvi povratnički potez i dokaz da se nije udaljio od muzike, već da je sve vreme stvarao daleko od očiju javnosti. Njegov autorski rad izazvao je veliko interesovanje.

Kako Kurir saznaje, Milan je pre nekoliko dana boravio u Sarajevu, gde se sastao sa jednim od najtraženijih regionalnih tandema - Džalom Bratom i Bubom Korelijem. Prema informacijama do kojih smo došli, razlog njihovog susreta bile su završne pripreme za nove pesme koje će označiti njegov veliki povratak na estradu. Ono što smo još uspeli da saznamo, Milan će nove pesme objaviti do kraja godine. Očigledno je da je Milan odlučio da ne šara mnogo s muzičkim žanrovima, pa se opet vratio popularnim treperima s kojima je i sarađivao pre nego što je stavio zarez na svoju muzičku karijeru.

1/6 Vidi galeriju Tea Bilanović za spot platila kokošku 400 evra Foto: Printscrean

Podsetimo, Milan Stanković godinama je bio jedna od najvećih muških pop zvezda na domaćoj sceni. Međutim, u jednom trenutku odlučio je da se gotovo potpuno povuče iz javnosti. Umesto nastupa i televizijskih gostovanja, birao je mirniji život, često posećivao manastire i retko se oglašavao, zbog čega su godinama kružile brojne spekulacije o tome da li će se ikad vratiti muzici.

Ipak, poslednjih meseci sve je više znakova da je doneo konačnu odluku. Najpre je iznenadio publiku autorskim angažmanom pesme Tee Bilanović, a sada i sastankom s Džalom i Bubom dodatno podgrejao priče da je njegov veliki povratak bliži nego ikad.

Ukoliko sve bude teklo po planu, publika bi uskoro mogla da čuje prve nove pesme Milana Stankovića posle višegodišnje pauze, a nema sumnje da će njegov povratak biti jedan od najpraćenijih događaja na domaćoj muzičkoj sceni.

Potresan period

Ovo nije prvi put da je Stanković napisao pesmu svojoj koleginici, to je uradio i pre tri godine, kad je uradio pesmu Jeleni Karleuši "Ludilo", za koju se pričalo da ju je napisao dok je boravio u manastiru.

Kako je Kurir tada pisao, Milan je muziku za ovu baladu komponovao dok je prolazio kroz težak period u privatnom životu, pa je stoga i cela pesma vrlo setna.

1/6 Vidi galeriju Milan Stanković Foto: Printscreen Paparazzo lov





- Pesma "Ludilo" je nastala dok je Milan imao velikih privatnih problema. Ta seta se oseća i u samoj pesmi. Najveći deo kompozicije je napisao dok je baš bio u depresivnoj fazi koja je imala oscilacije, što se čuje i u samoj muzici. Tada mu je i majka bila bolesna, to mu je bio najstresniji period. Ni sam u tom trenutku nije znao da li tu pesmu želi za sebe, jer se bio jako razočarao u estradu. Početna ideja mu je bila da ova pesma bude nastavak jedne od njegovih najemotivnijih balada "Perje", koju je takođe sam radio. Kad se te dve pesme poslušaju jedna posle druge, zaista predstavljaju celinu. Početak pesme je komponovao dok još nije otišao u manastir, a završio ju je kad je već duži period boravio u manastiru Podmaine. Tamo je u ćeliji uveče, nakon molitvenog pravila, imao vremena da dugo razmišlja o melodiji - priča naš izvor i dodaje da je pesma završila kod Jelene.