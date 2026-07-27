Slušaj vest

Samo nedelju dana nakon završetka "Elite 9", superfinalista Luka Vujović spakovao je kofere i napustio Srbiju, a destinacija za letnji predah ovog puta jeste Turska. Ipak, mnogima je za oko zapalo to što na put nije poveo svoju trudnu partnerku Anitu Stanojlović.

Luka se oglasio na društvenim mrežama i pokazao da na odmoru uživa u društvu sina Noe. Otac i sin maksimalno koriste svaki trenutak na moru, te su danas, odmah po sletanju, otišli u popularni plažni bar, gde uživaju u moru i vremenu provedenom zajedno.

Foto: Printscreen

Za to vreme, Anita je ostala u Srbiji, gde vreme provodi sa sinom Aleksejem. Buduća mama i dalje je aktivna, pa je danas sa naslednikom otišla na njegov fudbalski trening. Anita je pokazala koliko uživa u porodičnim trenucima i nije skidala osmeh sa lica dok je bodrila svog mališana sa tribina.

Iako su se na društvenim mrežama odmah pojavili komentari zbog njihovog odvojenog letovanja, čini se da razloga za brigu nema - dok Luka koristi priliku da sa sinom provede nekoliko dana na moru, Anita je ostala posvećena svakodnevnim obavezama i vremenu koje provodi sa Aleksejem, dok istovremeno s nestrpljenjem iščekuje trenutak kada će postati majka jedne devojčice.

Anita upoznala Lukinu porodicu

Podsetimo, Vujović je u emisiji "Premijera - Vikend specijal" priznao kako stoje stvari po izlasku iz rijalitija.

- Odmah smo išli kod svoje dece, da vidimo decu nakon rijalitija. Viđamo se, ona je upoznala moju porodicu - otkrio je Luka, te priznao:

- Moja mama nije pljuvala Anitu, to je bio lažni profil, moram da demantujem da su u pitanju tačne i prave prepiske. Policija će reagovati zbog toga - kazao je Luka.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

U kontaktu je i sa ocem Bajom.

- Da, čujemo se redovno. Rekao mi je i da uzmem Maseratija, da mu ne treba u Beogradu, u dobrom smo odnosu.

Pogledajte dodatni snimak: