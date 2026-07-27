Slušaj vest

Na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu, pred više od 5.000 ljudi koji su do poslednjeg mesta ispunili prostor Gurgusovačke kule, publiku je oduševila i Jovana Pajić.

Popularna pevačica priredila je veče ispunjeno emocijama, hitovima i odličnom atmosferom, a neposredno pred izlazak na scenu govorila je o dve decenije dugoj karijeri, usponima i padovima, novim pesmama, prijateljstvu sa Marijom Šerifović, veri u ljubav i tome zašto tek danas smatra da u potpunosti ume da nosi uspeh.

1/4 Vidi galeriju Jovana Pajić na Festivalu kulture mladih Srbije Foto: Ivan Perović

1. Nisi prvi put u Knjaževcu, ali prvi put nastupaš na Festivalu kulture mladih Srbije. Kakvi su utisci?

- Nisam prvi put u Knjaževcu, bila sam pre nekoliko godina, ali prvi put nastupam na Festivalu kulture mladih Srbije i baš se radujem. Lepo je vratiti se u grad i biti deo ovakve manifestacije.

2. Večeras nastupaš zajedno sa Tanjom Savić, a obe ste prve generacije “Zvezda Granda”. Dve decenije ste na sceni. Kada pogledaš iza sebe, da li bi nešto promenila?

- Ne bih. Zato što ne znam gde bi me neka druga odluka odvela. Očigledno je sve bilo baš onako kako je trebalo da bude. Kada prolazite kroz padove, tada ih doživljavate kao nešto loše, a tek kasnije shvatite da su vas upravo oni doveli do nečeg boljeg. U mlađim godinama često nismo ni svesni šta veliki uspeh nosi sa sobom. Možda tada ne bismo umeli ni da ga iskoristimo. Danas, sa ove distance i posle dvadeset godina karijere, osećam da sam svoju drugu mladost dočekala baš u pravom trenutku.

3. Da li smatraš da sada, kao zrelija žena, mnogo bolje nosiš popularnost nego kada si imala dvadesetak godina?

- Sigurno. Zapravo, više volim da govorim o uspehu nego o popularnosti. Popularnost je nešto što više vezujem za mladost, za autograme, postere, decu koja čekaju ispred kombija posle nastupa. Danas posao posmatram drugačije. Važnije mi je da projekat uspe, da publika prihvati pesmu i da znam da sam dala maksimum. S godinama mnogo odgovornije pristupate poslu i tačno znate koji potezi vode napred.

1/4 Vidi galeriju Jovana Pajić na Festivalu kulture mladih Srbije Foto: Ivan Perović

4. Imala si sreću da još pre dvadeset godina snimiš hitove koji i danas žive, a uspela si da dobiješ veliki hit i posle duže pauze. Da li je danas mnogo teže pogoditi pravu pesmu?

- Jeste. Iskreno, ni iskustvo vas ne čini nepogrešivim kada birate pesmu. Mislim da postoji i nešto veće od nas. Kada bi postojala formula za hit, niko ne bi ulagao ogromne svote u albume koji na kraju ne prođu. Menja se vreme, menja se publika, pa moramo i mi da se menjamo. Osim rada i truda, potrebna je i velika doza sreće. Ni autori nisu mašine koje mogu da naprave tri hita na zahtev. Nekada pesma bude odbijena više puta pa postane ogroman hit kod nekog drugog, a nekada se namenski piše i ne dogodi se ništa. Zato recept ne postoji.

5. Kada kažeš da se vreme promenilo, šta se najviše promenilo u muzici?

- Promenile su se teme i način komunikacije. Ranije su tekstovi bili bogatiji, slikovitiji, romantičniji. Danas je sve mnogo kraće, sa izrazima koji često nastaju kroz trendove i društvene mreže. Ljudi žele jednostavnije pesme koje će brzo naučiti. Sve se ubrzalo i muzika je morala da prati taj ritam.

6. Ipak, ostala si verna svom timu autora. Koliko ti znači ta dugogodišnja saradnja?

- Mnogo. Zašto bih menjala nešto u čemu se odlično osećam? To poverenje koje imamo je neprocenjivo. Oni razumeju mene, moj senzibilitet i nikada me ne teraju da radim nešto što nisam ja. Naravno da volim da probam nešto novo, ali u okviru onoga što mi prirodno leži.

7. Poznata si kao veoma lojalna osoba. Da li si takva i privatno?

- Jesam. Ja sam Jarac i stvarno sam lojalna. Kada nekome verujem, onda sam potpuno posvećena. Takva sam u prijateljstvima, ali i u poslu.

1/8 Vidi galeriju Jovana Pajić Foto: Printscreen/Instagram, ATA images

8. Tvoja prijateljica Jovana Mišković nedavno je kroz šalu rekla da je lako vratiti se na scenu kada imaš Mariju Šerifović iza sebe. Kako si doživela tu izjavu?

- To je naša interna šala. Mi svi Mariju stalno nagovaramo da i ona nešto novo snimi, pa onda ona kaže da ja imam nju da me “pogura”. To je deo našeg prijateljstva i međusobnog zadirkivanja. Tu nema ničeg lošeg.

9. Rekla si da si odustala od ponovnog braka. Da li si zaista izgubila veru u instituciju braka?

- Nisam izgubila veru u brak. Ja sam veliki romantik i verujem u ljubav. Mislim da danas jeste teško održati svaki odnos, pa i brak, ali ne mogu da prihvatim da prava ljubav više ne postoji. Smatram da je najveći problem današnjice nedostatak međusobnog poštovanja, tolerancije i razumevanja.

10. Kakvi su planovi za leto?

- Leto će uglavnom biti radno. Naravno, izborim se za nekoliko dana odmora, jer mi je to neophodno da napunim baterije. Dogovorim unapred kada me nema i tada zaista ne postojim ni za koga. Ali generalno, očekuje me mnogo posla i tome se iskreno radujem.

U prilogu ispod pogledajte ceo intervju:

10:54 Jovana Pajić na Festivalu kulture mladih Srbije Izvor: Ivan Perović

BONUS video: