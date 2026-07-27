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Zorica Marković, koja je inače poznata po svom britkom jeziku, govorila je o koncertima kolega, pa se tako osvrnula na koncerte Vesne Zmijanac i dala svoje mišljenje o tome kako je uspela da zakaže tri beogradske Arene.

Zorica smatra da zakazivanje koncerata dolazi u obzir samo ako izvođač ima 20 svojih pesama, odnosno hitova, ali, u suprotnom ti nije mesto na bini, jer si onda "plagijat".

Ona je govorila o koncertima svojih kolega, pa dala svoj sud i objasnila kako oni "muljaju" i sa razlogom zovu jaka imena da im budu gosti da bi dodatno privukli publiku. Zatim se osvrnula i na tri zakazane Arene Vesne Zmijanac.

1/5 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Print Kurir, Prin Screen, Pritnscreen

- Oni to lukavo provuku. Biće tu ovaj i onaj gost. Lako je reći Vesni Zmijanac biće tu obavezno i Dino Merlin. Je*em ti sunce, Dino Merlin napunio sedam termina i još bi mogao da roka - rekla je Zorica, pa dodala:

- Vesna je moja drugarica, ja ne volim, ali kad sam čula. Neka, i treba da bude, imaju svetski hit, to sve stoji - rekla je i istakla da je, bez obzira na sve, Vesna svakako zvezda i da bi njena publika došla čak i kada ne bi najavila imena gostiju.

- Zvala bih i ja, ali ne bih pričala, to bi bilo iznenađenje - iskrena je bila Zorica za Showbizz_Srbija.

"Ona je prepoznala potencijal u meni"

Podsetimo, Dino Merlin je gostovao na koncertu Vesne Zmijanac u maju.

1/3 Vidi galeriju Dino Merlin i Vesna Zmijanac na koncertu Foto: Damir Dervišagić

Njih dvoje imaju popularan duet "Kad zamirišu jorgovani". Pesma je snimljena 1988, što znači da će za dve godine napuniti jubilarnih 40 godina. Oni su dokazali da je ta pesma vanvremenska jer i posle toliko dugog perioda, ona se sluša i veliki je hit.

Naime, pevač se tada dolaskom na scenu obratio Beogradu i otrkio detalje svog odnosa sa Vesnom Zmijanac.

On je svojim rečima tada još jednom pokazao da je Vesna, ne samo velika zvezda, već i veliki čovek. Otkrio je da mu je upravo ona pružila ruku kada mu je to bilo potrebno i time probudio emocije čitavoj Areni.

Evo šta je sve rekao tada:

01:14 Govor Dina Merlina Izvor: Kurir

- Upoznao sam jednu divnu ženu koja mi je pružila ruku kada mi je bilo portrebno. Kada sam bio jako mlad i kada nije bilo mnogo ljudi koji su mi pružili ruku, ona je prepoznala potencijal u meni. Prepoznala je ovu pesmu i toliko nas je zadužila sa svojim instinktom, osećajem i talentom da prepozna pesmu - rekao je Merlin o koleginici.

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