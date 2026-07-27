ŽELJKO KULIĆ POSTAJE VELIKI DEČAK! Evo koliko je godina napunio sin Miljane i Ivana Marinkovića
U domu Miljane Kulić danas se slavi poseban dan. Njen sin Željko proslavio je 8. rođendan, a posebno iznenađenje priredila mu je upravo majka.
Željko svoj rođendan provodi na moru, što je upravo jedan od glavnih poklona, koje mu je za rođendan priuštila mama.
- Najlepšu čestitku je dobio od najbolje mame. Poklonila mu je novac za petnaestodnevno letovanje, predivnu pesmu i igračku koju ćemo videti kod kuće - napisala je Marija Kulić na svom Instagramu.
Marija i Željko dane provode na moru, gde uživaju u zajedničkom vremenu.
Ponosna sam na svaku tvoju lepu reč
Ovim prelepim povodom na mrežama se oglasila i majka malog Željka, Miljana:
- Dragi moj i najdraži Željko. Danas je tvoj 8. rođendan, a moje srce kuca od sreće i ponosa što te imam. Kada te pogledam, u tim tvojim predivnim plavim očima vidim ceo jedan svet dobrote, a tvoja plava kosa me uvek podseća na najsjajnije sunce koje je obasjalo naše živote onog dana kada si se rodio - piše ponosna mama pa dodaje:
- Ti si, Željko, najljubazniji dečak na svetu, biće toliko milo i čisto da svaku prostoriju u koju uđeš ispuniš ljubavlju i toplinom. Ponosna sam na svaku tvoju lepu reč i na to veliko srce koje nosiš u grudima.
Miljana i Ivan su u jednom momentu izgladili odnose, ali je ove godine očeva čestitka izostala.
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