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Po završetku devete sezone Elite, superfinalisti su se vratili svakodnevnim aktivnostima, a Luka Vujović je otišao iz Srbije.

Naime, on je sada na zasluženom odmoru u Turskoj, što je mnogima bilo čudno, budući da se na ovu destinaciju uputio bez svoje trudne izabranice Anite Stanojlović.

Foto: Printscreen Instagram

Luka je u međuvremenu otkrio ko mu pravi društvo na odmoru, te na društvenim mrežama objavio fotografije sa sinom Noom.

Kada su stigli, otac i sin su otišli u poznati beach bar u Alačatiju, gde su uživali u zajedničkom vremenu i čarima letovanja.

Foto: Printscreen Instagam

"Pripremamo zajednički život"

Vujović je nedavno govorio o odnosu sa trudnom Anitom, ali i o drugim novitetima u životu.

- Dobro sam, završavam stvari oko firme, suplemenata, legao sam u 6, ustao sam u 10, ceo dan mi je pun obaveza. Tu je sin sa mnom, posvećujem vreme porodici. On i ja smo 24 sata zajedno, idemo uskoro na odmor, videćete gde. Anita nije u Beogradu, u Kruševcu je, sa sinom Aleksejem je tamo, i treba tako, provodi vreme sa porodicom. Skućićemo se, iznajmljujemo stan jedan lep, pripremio sam već sve, zajednički život, drugačije ne može. Mojoj majci je srušena reputacija, gazili su je ljudi koji nemaju veze sa javnim svetom, oni iza tastature. Ona se bavi pisanjem pesama, tamo je gde joj je mesto. Biljana me jeste kritikovala, ja joj kupim lubenicu, i onda ona bude srećna. Kao i svaka majka upućuje mi kritike, ali su one dobronamerne, kaže mi da nisam trebao da uzvraćam ženama, te stvari tako - rekao je Luka Vujović za Blic, pa dodao:

1/6 Vidi galeriju Luka Vujović ispao u finalu Elite 9 Foto: Marko Karović

"Doći će do venčanja"

- O Anitinoj porodici ne želim da pričam. To je sve za nas. Dok je nama lepo ne treba da širimo dalje priču. Imam podršku od njene porodice, moja porodica je upoznala, i ja sam drugu stranu. Ono što smo pričali unutra, mi smo to i uradili.Doći će i do venčanja, samo ja ne želim da otkrivam kad i šta. Naravno da će biti! Anita je žena sa kojom želim da se venčam. I prethodna žena kad mi je ostala trudna, odmah sam hteo da se venčamo. Imamo blagoslov od mog sina, rekao je Aniti ako se porodi 22. novembra da on bira ime, pošto je on rođen tog dana - naveo je Luka.

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