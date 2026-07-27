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Sukob između Filipa Cara i Kristijana Golubovića iz dana u dan postaje sve žešći, a u celu priču umešana je i Kristina Spalević.

Nakon što je juče podelio sporni uznemirijući snimak za koji Kristina tvrdi da prikazuje kako Kristijan ubija nedužno štene čivave, u javnosti je nastao pravi haos, a međusobne optužbe ne prestaju.

Tokom dana Kristijan se oglasio putem lajva i poručio da će pronaći Cara zbog svega što je poslednjih dana govorio o njemu, ne štedeći teške reči i pretnje.

00:59 Filip Car o Kristini i Kristijanu Izvor: Instagram

Rat Cara sa bivšim parom

Nedugo zatim usledio je odgovor bivšeg rijaliti učesnika. Car je istakao da se ograđuje i od Kristine Spalević, navodeći da je sporni snimak star jadnog kučeta star oko tri godine i da ne želi da zbog smatra i da je ona saučesnik u jezivom mučenju nedužne životinje.

Međutim, tu se nije zaustavio. Filip je potom izneo novu, šokantnu tvrdnju, te takao zapalio internet otkrićem da poseduje intimni snimak Kristijana Golubovića i Kristine Spalević, koji je, kako navodi, nastao putem nadzorne kamere postavljene u njihovoj kući.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Kurir, ATAIMAGES, Boba NIkolić, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Car je potom uputio otvorenu pretnju Goluboviću, poručivši da će objaviti sporni snimak ukoliko bivši robijaš nastavi javno da ga proziva i vređa

Pogledajte dodatni snimak: