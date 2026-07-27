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Pevačica još jednom je pokazala svoje potpuno prirodno izdanje i bez ulepšavanja pozirala pred kamerama bez trunke šminke.

Iako ima 42 godine i važi za jednu od najatraktivnijih pevačica, ona je izbliza snimila svoje lice i bez ustručavanja prikazala sitne nesavršenosti poput bubuljice na čelu.

Znate li o kome je reč?

Reč je o Kaji Ostojić. U svom prepoznatljivom, duhovitom stilu, Kaja je uz fotografije napisala: „Ja u pubertetu. Kako vi danas?” Ovim samokritičnim komentarom nasmejala je brojne pratioce i prikupila gomilu simpatija na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Kaja Ostojić Foto: Kurir

Njeni fanovi oduševljeni su ovom dozom iskrenosti i samopouzdanja, ističući da je njeno prirodno izdanje pravo osveženje.

Evo kako se hrani

Podsetimo, pevačica je jednom prilikom otkrila kako je uspela da smrša 10 kilograma, a nakon što je telo dovela do savršenstva pazi šta jede.

Na njenom tanjiru mora da bude sve zdravo i šareno, pa je tako objavila kako izgleda njen doručak.

1/6 Vidi galeriju Kaja Ostojić Foto: Printscreen YouTube, Instagram Prinscreen

Kaja za doručak jede omlet sa povrćem, čeri paradajz, rukola, avokado i crni zdravi hleb.

- Doručak šampiona - napisala je pevačica.

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