DA LI ZNATE O KOME JE REČ? Na fotografiji je naša poznata pevačica, ovako izgleda bez šminke
Pevačica još jednom je pokazala svoje potpuno prirodno izdanje i bez ulepšavanja pozirala pred kamerama bez trunke šminke.
Iako ima 42 godine i važi za jednu od najatraktivnijih pevačica, ona je izbliza snimila svoje lice i bez ustručavanja prikazala sitne nesavršenosti poput bubuljice na čelu.
Znate li o kome je reč?
Reč je o Kaji Ostojić. U svom prepoznatljivom, duhovitom stilu, Kaja je uz fotografije napisala: „Ja u pubertetu. Kako vi danas?” Ovim samokritičnim komentarom nasmejala je brojne pratioce i prikupila gomilu simpatija na društvenim mrežama.
Njeni fanovi oduševljeni su ovom dozom iskrenosti i samopouzdanja, ističući da je njeno prirodno izdanje pravo osveženje.
Evo kako se hrani
Podsetimo, pevačica je jednom prilikom otkrila kako je uspela da smrša 10 kilograma, a nakon što je telo dovela do savršenstva pazi šta jede.
Na njenom tanjiru mora da bude sve zdravo i šareno, pa je tako objavila kako izgleda njen doručak.
Kaja za doručak jede omlet sa povrćem, čeri paradajz, rukola, avokado i crni zdravi hleb.
- Doručak šampiona - napisala je pevačica.
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