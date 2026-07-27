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Nakon što je u javnost isplivao jeziv snimak koji je podelila Kristina Spalević, a na kojem Kristijan Golubovićmaltretira nedužnog psa, našao se na meti osuda.

Ovog puta, Kristijan je ponovo šokirao javnost kada je podelio video na kom razgovara sa veterinarom koji je navodno pregledao nesrećnog ljubimca.

- Meni je važno da kažeš istinu, da li je moj pas Koko na smrt prebijen od strane mene, a ja ga doveo kod tebe. Ti si ga snimao i rekao da on ima neke psiho probleme. Može da bude od bilo čega, ne mora da znači da ga je zgazio auto. Dao si mu dve injekcije, da se smiri i da se podigne - govori Golubović na snimku, a zatim mu sagovornik kaže:

- Da povuče otoke.

Tokom objavljenog razgovora, Kristijan je poručio veterinaru da mu "Kristina ovim smešta", a zatim ponovo upitao sagovornika da li je pas pretučen.

- Nisam video da je pretučen pas, pas je imao neurološke probleme - rekao je veterinar.

Osuda javnosti

Mnogi ljudi na društvenim mrežama su ovim potezom ostali iznervirani, te su se pojavile tvrdnje da Kristijan narod "pravi budalama", kao i da su svi videli uznemirujući snimak maltretiranja psa.

1/8 Vidi galeriju Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

"Ne laži, ubio si psa"

Da je ovim potezom Kristijan razbesneo narod svedoče i komentari ispod videa.

"Kako da mi znamo da je to veterinar?", "Ne laži, ubio si psa", "Monstrume", "Videli smo snimak, ubio si psa", "Odakle otoci psu ako nije maltretiran? Veterinar pet puta ponavlja da je pas imao otok, a a ti uporno govoriš da nije imao otok?!", "Kako te Boga nije strah?" - samo su neki od komentara uznemirene javnosti nakon skandaloznog videa.

Željko Mitrović zabranio Kristinu i Kristijana

Podsetimo, nakon detaljnog pregleda svih materijala koji su ovih dana isplivali u javnost, Željko Mitrović je doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, mučenja i ubistva malog i nemoćnog psa čivave.

Inače, Kristina je na pomenutoj televiziji bila voditeljka, dok je Kristijan imao svoju emisiju "Bajka iz podzemlja", ali sada je došlo do promene i nove odluke čelnika.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Kurir, ATAIMAGES, Boba NIkolić, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi! - rekao je Željko Mitović i dodao da sebe smatra tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne oprašta!

Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa.

"Ta mala bića nas uče..."

Poznato je da je Mitrović veliki ljubitelj životinja, naročito malih pasa kojih nekoliko ima u svom porodičnom domu.

Željko je objavio snimak sa jednim od njih i javno se obratio Goluboviću.

- Ta mala bića nas uče koliko je svaki dan života značajan, njihova lojalnost i posvećenost je nešto što ljudi nikada neće naučiti. Pas vas neće prevariti, napustiti, izdati ili razočarati! Pas je sposoban da voli čoveka više nego sebe, spreman da žrtvuje svoj život, a šta smo mi spremni da uradimo za njih... - napisao je Željko i dodao:

Foto: TikTok

- E moj Kristijane! Ni psi nisu svi isti! Ima velikih i jakih, ali ima i malih, krhkih i svakako nevinih i nedužnih! Zašto, Kristijane, zašto? Zlostavljati ova mala bića do smrti je svakako neoprostiv greh, bar kada sam ja u pitanju. Ali kad sam već ovde i verujem da dobro razumem ova mala bića, tačno znam šta Lusi hoće da pita! Lusi se u Beogradu druži sa dva ogromna pit bula i jednim rotvajlerom, pa hoće da te pita da li bi hteo da ih upoznaš, Lusi misli da bi imali sa tobom šta da 'popričaju' - zaključio je vlasnik ružičaste televizije.

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