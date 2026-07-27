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Una Čolić, ćerka pevača Zdravka Čolića, često privlači pažnju javnosti, a sada je svima zagolicala maštu svojim novim fotografijama sa odmora koji je provela u BiH i Hrvatskoj.

Podelila je niz fotografija na kojima se vidi kako uživa u toplim letnjim danima, a mnogi su ostali oduševljenim njenim modnim izborima, ali su, takođe, i saglasni u tome da je izrasla u pravu lepoticu.

Na jednoj od objava, Una pozira u provokativnom crnom kupaćem kostimu, koji je savršeno naglasio njenu vitku figuru. Uz to, na sebi je ponela i slamnati kaubojski šešir, koji joj se odlično uklopio uz morske vibracije.

1/4 Vidi galeriju Una Čolić na letnjem odmoru Foto: Printscreen Instagram

Zasijao prsten na njenoj ruci

Una Čolić je, ovog leta, zajedno sa svojim deset godina starijim dečkom, uživala na Mikonosu. Ona je na društvenim mrežama tada pokazivala kako provodi vreme. Međutim, jedna njena objava je posebno privukla pažnju.

Naime, Una je postavila fotografiju na kojoj se vidi kako ona i njen partner na skuteru obilaze Mikonos, a na retrovizoru u kom je fotografisala svoj odraz, video se prsten na njenoj ruci.

1/4 Vidi galeriju Una Čolić uživa sa dečkom na odmoru Foto: Printscreen Instagram

Unin izabranik nije samo stariji deset godina, već je i uspešan biznismen, a njihov odnos je već neki period ozbiljan. Zbog toga su mnogi pomislili da je reč o podizanju ljubavi na viši nivo, odnosno, da ona na ruci nosi verenički prsten. Međutim, i dalje nije poznato da li su ta nagađanja tačna ili je samo ponela nakit iz svoje bogate kolekcije istog.

Čola upoznao budućeg zeta

- Unin dečko bavi se preprodajom automobila i auto delova i u tome je veoma uspešan. On takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga uzima veliki novac - rekao je izvor blizak ovom paru.

Inače, Una je svog partnera odavno upoznala sa porodicom, te često zajedno sa Zdravkom putuju na turneje i odlaze na zajednički odmor.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: Vojan Koceić, Kurir

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - pričao je nedavno izvor za Informer.

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