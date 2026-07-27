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Influenserka Laura Prgomet, poznata široj javnosti iz emisije „Gospodin Savršeni“, na upit jednog portala u Hrvatskoj o nedavnim događajima u Dubrovniku odgovorila je opširnim saopštenjem.

Laura Prgomet uputila je javnosti opširno pisano saopštenje u kojem se osvrnula na događaje koji su početkom jula rezultirali njenim privođenjem u Dubrovniku.

Na početku poruke navela je da je ostala šokirana kada je prvi put pogledala snimke incidenta.

„Kada sam prvi put pogledala snimke tog događaja, ostala sam šokirana. Gledala sam osobu koju gotovo nisam mogla da prepoznam. Ponašanje koje se na njima vidi nije ponašanje kakvo me inače opisuje niti predstavlja moje vrednosti, moj karakter i način na koji živim svoj život“, poručila je.

Istakla je da ne traži opravdanje za svoje postupke i da u potpunosti prihvata odgovornost za ponašanje koje je, kako kaže, izazvalo nelagodu i dodatni posao policijskim službenicima.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

Posebno izvinjenje uputila je zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a naročito policijskoj službenici kojoj je tokom incidenta, kako navodi, izgovorila reči kojih se danas iskreno stidi.

„Iskreno mi je žao što je upravo ona bila izložena takvim rečima i ponašanju“, napisala je.

Prgomet je zahvalila i pravosudnim organima što joj je omogućeno da se brani sa slobode, te dodala da prihvata delo koje joj se stavlja na teret i da se zbog svega iskreno kaje.

Nisam bila u svom uobičajenom psihofizičkom stanju

U saopštenju se osvrnula i na svoje stanje u vreme incidenta, navodeći da tada nije bila u uobičajenom psihofizičkom stanju.

Dodala je da veruje da će nadležne institucije utvrditi sve okolnosti koje su prethodile događajima i da zbog toga u ovom trenutku ne želi da iznosi dodatne pojedinosti.

Potražila sam stručnu psihološku pomoć

Influenserka je govorila i o posledicama koje su, prema njenim rečima, na nju ostavili brojni komentari i objave na društvenim mrežama nakon incidenta.

Navela je da su ismevanje i osude ozbiljno uticali na njeno psihičko stanje, zbog čega je, kako tvrdi, potražila stručnu psihološku pomoć.

Uputila je i apel građanima i medijima da pokažu više razumevanja prema osobama koje se nalaze u očiglednom psihičkom ili fizičkom rastrojstvu, istakavši da javnost često ne zna šta je prethodilo pojedinom događaju.

Na kraju saopštenja zahvalila je porodici, prijateljima i svima koji su joj pružili podršku, te još jednom izrazila žaljenje zbog svega što se dogodilo.

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: printscreen/tiktok/lauraprgomet

„S verom da iz svake greške možemo nešto da naučimo i postanemo bolji ljudi, šaljem vam poruku mira, razumevanja i ljubavi“, zaključila je Laura Prgomet.

Njeno saopštenje prenosimo u celosti

"Dragi prijatelji, pratioci i celokupna hrvatska javnosti,

Nakon nemilih događaja koji su se početkom jula dogodili u Dubrovniku, a koji su rezultirali mojim pritvorom, osećam potrebu da vam se obratim iskreno i iz srca.

Pre svega, želim da kažem da sam, kada sam prvi put pogledala snimke tog događaja, ostala šokirana. Gledala sam osobu koju gotovo nisam mogla da prepoznam. Ponašanje koje se na njima vidi nije ponašanje kakvo me inače opisuje niti predstavlja moje vrednosti, moj karakter i način na koji živim svoj život.

Ne tražim opravdanje za ono što se dogodilo. U potpunosti prihvatam odgovornost za svoje ponašanje i svesna sam da sam svojim postupcima izazvala nelagodu, zabrinutost i dodatni posao ljudima koji su samo obavljali svoj posao. Zbog toga mi je iskreno i duboko žao.

Posebno želim da se izvinim svim zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, a naročito policijskim službenicima koji su te noći postupali prema meni. Posebno izvinjenje želim da uputim policijskoj službenici kojoj sam, kao žena ženi, izgovorila reči kojih se danas iskreno stidim. Uvrede i način na koji sam joj se obraćala nisu deo mog karaktera, nisu deo mog rečnika i nisu način na koji se odnosim prema ljudima. Iskreno mi je žao što je upravo ona bila izložena takvim rečima i ponašanju. Jednako izvinjenje dugujem i policijskom službeniku koji je te večeri profesionalno obavljao svoju dužnost.

Foto: Printscreen/TikTok, Printscreen/Instagram

Izvinjavam se i svim drugim osobama koje je moje ponašanje pogodilo ili uznemirilo – zdravstvenim radnicima, ostalim zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, zaposlenima u DORH-u, kao i Sudu u Dubrovniku. Zahvalna sam što mi je omogućeno da se branim sa slobode. Delo koje mi se stavlja na teret prihvatam i zbog njega se iskreno kajem. Kada bih mogla da vratim vreme, učinila bih sve da se ta dvadeset četiri sata nikada nisu dogodila.

Istovremeno osećam potrebu da kažem i nešto što mi je izuzetno važno. U trenutku kada su se svi ti događaji odvijali nisam bila u svom uobičajenom psihofizičkom stanju. Verujem da će nadležne institucije utvrditi sve okolnosti koje su tome prethodile i zbog toga o njima u ovom trenutku ne mogu i ne želim detaljnije da govorim. Mogu samo da kažem da duboko osećam kako odluke koje sam tada donosila i način na koji sam se ponašala nisu bili odraz mene kao osobe.

Nakon svega što se dogodilo, želim da se osvrnem i na reakcije dela javnosti, društvenih mreža i pojedinih medija. Svesna sam da sam svojim ponašanjem izazvala interesovanje javnosti i prihvatam da snosim posledice svojih postupaka. Međutim, bilo mi je izuzetno teško da gledam kako se najteži trenuci jednog ljudskog sloma neprestano dele, montiraju, ismevaju i koriste za ponižavanje mene, ali i drugih učesnika događaja, uključujući policijske službenike koji su samo obavljali svoj posao.

Posebno me pogodila količina uvreda, poruga i osuda ljudi koji ne znaju šta se događalo pre tih snimaka niti u kakvom sam se stanju nalazila. Sve to ostavilo je ozbiljne posledice na moje psihičko stanje, zbog čega sam bila primorana da potražim stručnu psihološku pomoć. Još teže od svega bilo mi je da gledam koliko je zbog svega propatila moja porodica i ljudi koji me vole.

Zbog toga želim da uputim iskren apel svima – građanima, medijima i korisnicima društvenih mreža. Kada vidite osobu koja se nalazi u očiglednom psihičkom ili fizičkom rastrojstvu, pokušajte najpre da pomognete. Pokušajte da pokažete razumevanje i saosećanje pre nego što posegnete za mobilnim telefonom, kamerom ili komentarom. Nikada ne znate kroz šta ta osoba prolazi i šta joj se prethodno dogodilo. Jedna objava, jedan komentar ili jedno ismevanje mogu ostaviti posledice koje traju mnogo duže nego što bilo ko može da zamisli.

1/6 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: printscreen/tiktok/lauraprgomet

Ako moje iskustvo može da ima bilo kakav smisao, volela bih da bude upozorenje, naročito mladim devojkama. Čuvajte sebe, pazite sa kim ste, kome verujete i u kakvim se situacijama nalazite. Dovoljna je jedna noć da vam promeni život na način koji nikada niste mogli da zamislite.

Najveću zahvalnost dugujem svojoj porodici, prijateljima i svim dragim ljudima koji su, uprkos svemu, ostali uz mene. Njihova ljubav, podrška i vera u mene dali su mi snagu da se suočim sa posledicama svega što se dogodilo i da nastavim da radim na sebi kako se ovako nešto više nikada ne bi ponovilo.

Još jednom, od srca, izvinjavam se svima koje sam svojim ponašanjem povredila, uznemirila ili razočarala.

S verom da iz svake greške možemo nešto da naučimo i postanemo bolji ljudi, šaljem vam poruku mira, razumevanja i ljubavi.

Voli vas, vaša Laura."

kurir / hrvatskadanas

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