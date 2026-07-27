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Daleko od gradske gužve, pevačica Indira Radić svoj mir je pronašla na Kosmaju gde je kupila kuću. Sada je sa ponosom pokazala i svoju baštu.

Naime, pevačica je podelila video na svom Instagram profilu gde je pokazala domaći paradajz koji je zasadila.

"Moj čarobni vrt"

- E, sada nešto iz moje bašte. Paradajz, i jagode su tu. Čeri smo već ubrali. Tu je i krastavac, vreme je da se bere - govorila je Indira na objavljenom snimku.

00:45 Indira Radić pokazala svoju baštu Izvor: Instagram

- Moj čarobni vrt - napisala je pevačica u opisu i time oduševila mnoge na društvenim mrežama.

Inače, Indira je nedavno renovirala svoj dom u kome se u centralnom delu dvorišta nalazi se veliki bazen. Negovane tuje su zasađene duž kapije, a travnjak joj je uvek pokošen.

"Smetao joj život u Beogradu"

Pevačica se odselila sa Banovog brda, gde je godinama živela, na planinu nedaleko od prestonice, a koliko joj život tamo prija, svedoči i činjenica da ne planira da se vraća u svoj luksuzan stan u Golf naselju.

Kako nije previše udaljena od Beograda, ona s Kosmaja redovno odlazi na nastupe u dijaspori, što joj savršeno odgovara.

- Indiri je u poslednje vreme počeo da smeta život u Beogradu. Rešila je da sebi kupi kuću na Kosmaju, koji nije daleko od Beograda, a koji je za mnoge pravi mali raj na zemlji. Mnogi poznati su se skućili tamo i kupili kuće, pa tako i Indira. Tamo joj je sve potaman. U grad ide samo kad mora, a u stanu u kome je godinama živela sad stanuje njen sin Severin sa svojom suprugom Ruskinjom Elinom s kojom ima sina Mihaela. Tamo je organizovala život po svojoj meri, ima svoj mir koji joj je preko potreban. Ima i malu bašticu, baš uživa. Odatle odlazi i na nastupe koje ima u Beogradu i dijaspori, sve joj je blizu - pričao je naš sagovornik svojevremeno.

1/14 Vidi galeriju Indira Radić nekad i sad Foto: Instagram, Fejsbuk, Pr

Nekretnine u Grčkoj

Inače, kao što smo već pisali, Indira nije samo istaknuti muzički umetnik, već i uspešna poslovna žena, pa je tako kupila pet apartmana u poznatom letovalištu u Grčkoj. U pitanju su nekretnine koje izdaje za turiste tokom cele sezone, a za to je iskeširala oko 300.000 evra. Kako je sve podredila svom uživanju, što se vidi i po tome što se iz Beograda preselila na Kosmaj, tako je i u zemlji bogova sebi kupila luks apartman s pogledom na more, pa nema potrebe da odseda u skupim hotelima.

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