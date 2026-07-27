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Nove objave Nataše Rodić na društvenim mrežama izazvale su veliko interesovanje za njen privatni život. Naime, ona je objavila kadrove kako provodi vreme u romantičnom društvu, a na snimcima se vidi kako joj partner sipa piće dok uživaju u romantičnom pogledu na zalazak sunca.

Foto: Printscreen Instagram

Mnoge je zaintrigirao i ovaj detalj: Ruku njenog izabranika krase upečatljive tetovaže koje nisu mogle da prođu neopaženo. Osim toga, na ruci je imao zlatni sat koji deluje i te kako skupoceno.

Nataša već neko vreme unazad uspešno skriva identitet svog izabranika, pa se o njihovom odnosu ne zna mnogo. Mada, po svemu sudeći, par definitivno uživa u luksuzu.

Foto: Printscreen Instagram

"Bolje da si prst u kaktus stavio"

Na snimcima koje je objavljivala svojevremeno na Instagramu, u jednom trenutku zabeleženo kako drži za ruku svog izabranika.

Rodićka je, takođe, ovom lepom prilikom, tada uslikala i tortu, a na taj način je otkrila da osim rođendana, par slavi i veridbu. Neobična poruka posvećena njenom izabraniku je mnoge slatko nasmejala.

1/4 Vidi galeriju Nataša Rodić slavi rođendan i veridbu Foto: Printscreen Instagram

- Bolje da si prst u kaktus stavio, nego u taj prsten - pisalo je na crno-beloj torti.

Puna kao brod

Inače, kako su mediji nedavno preneli, Nataša je kupila četiri garsonjere u blizini hrama Svetog Save. Inače, ona već dugo radi na kiosku gde prodaje burgere.

Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji.

1/5 Vidi galeriju Nataša Rodić Foto: Printscreen

Oduševila se kada je videla projekat. Imala je podršku i cele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala.

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