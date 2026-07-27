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Naš poznati harmonikaš Aleksandar Sofronijević Sofra uživa u porodičnoj idili sa svojom suprugom. On se, kao pravi muškarac, ne ustručava da javno govori o svojim emocijama prema njoj.

Dok je pričao o svojoj dragoj, inače doktorki, Kosani, na njegovom licu su se nazirale suze radosnice, te je i sam govorio o zahvalnosti koju oseća i ispričao pojedinosti o njihovom zajedničkom životu.

Foto: Printscreen

"Dugo sam se molio"

Čuveni muzičar je istakao da mu je upravo supruga unela prekoprepotreban mir u svakodnevicu koja je godinama bila podređena isključivo nastupima i brzom tempu.

- Dugo sam se molio da sretnem osobu sa kojom ću moći da izgradim pravu porodicu - prisetio se Sofra nedavno, te istakao prave vrednosti koje Kosana gaji, a koje on vrlo ceni.

1/12 Vidi galeriju Aleksandar Sofronijević Foto: Nemanja Nikolić

To su skromnost, posvećenost i čisto srce.

Kada govori o njihovoj ljubavi i o danu kada se zakleo na večnu ljubav, emocije mu posebno prorade.

- To su emocije čiste sreće, jer se nikada ranije nisam osećao tako ispunjeno i voljeno - iskreno je priznao Sofronijević, i dodao:

- Njena ljubav je takva da sam vrlo brzo osetio kao da živi za mene i za nas. Ovo mi je mnogo emotivno - govorio je harmonikaš u emisiji "Iz profila" i plakao.

Ključ dobrog odnosa

Osim što neguju jaku ljubav, Aca je naglasio da je ključ njihovog odnosa u obostranom uvažavanju.

1/4 Vidi galeriju Aca i Kosana Sofronijević Foto: Pritnscreen/Intagram, Kurir

On izuzetno ceni njen rad u medicini i posvećenost pacijentima, ali takođe ističe i to što Kosana ima "potpunu empatiju i razumevanje za muzički poziv i česta putovanja" koja njegov posao nosi sa sobom.

Kada je reč o poslu, Sofra je pre nekoliko dana priredio muzički spektakl u rodnom gradu. Sofronijević i njegov orkestar održali su solistički koncert u svom rodnom Kraljevu, gde su ih sugrađani dočekali i ispratili ovacijama! Posebnu draž koncertu dali su gosti proslavljenig orkestra Miroslav Ilić, Milanče Radosavljević i Miša Mijatović.

Sofra i Kosana proslavili dve godine braka u maju

Sofra je u maju ove godine na svom Instagram profilu napisao emotivne reči svojoj izabranici.

- Dve godine od onog 'da', a kao da je ceo život stao u njih. Hvala ti što svaki dan činiš posebnim i što uz tebe svaki uspeh ima lepši smisao. Srećna nam godišnjica ljubavi moja. U svetu koji se stalno menja, ti si moja konstanta. Dve godine braka, bezbroj uspomena i čitava večnost ispred nas. Volim te - napisao je Sofronijević.

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