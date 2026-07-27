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Radomir Taki Marinković ponovo je uspeo da privuče pažnju javnosti, ali ovoga puta reakcije su potpuno drugačije od onih kojima se verovatno nadao.

Naime, Taki je na svom profilu objavio snimak na kom se baškari na bazenu, uživajući uz tompus i šampanjac, verovatno želeći da pokaže luksuzan i opušten životni stil.

Međutim, umesto lajkova i podrške, u sekciji ispod objave dočekao ga je totalni fijasko - nije moguće pronaći nijedan jedini pozitivan komentar!

Pratioci i korisnici društvenih mreža nisu štedeli uvredljive reči i oštre kritike na njegov račun, poručujući mu da se "spusti na zemlju" i zapita gde greši.

Komentari ispod ove objave jasno pokazuju ogroman revolt javnosti. Zbog ogromnog broja neprimernih komentara uputićemo vas da iste sami pročitate ispod njegove objave:

 Taki osudio Asmina

Taki je osudio Asminovo ponašanje prema njegovo ćerki.

Radomir Taki Marinković Foto: Pink.rs/N. Brajović, Kurir TV, Kurir Televizija

- Tri meseca nisam smeo da se javim na telefone da ne bi ćerki napravio neke probleme. Imala je velike komplikacije sa onim nasilnikom Asminom, ako uđe novi učesnik, on kaže da li ga Taki pljuje napolju, tako bi moja ćerka imala probleme unutra i nisam smeo nikome da se odazovem - rekao je on.

kurir / informer

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