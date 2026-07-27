Slušaj vest

Nakon monstruoznog skandala, kada su isplivali jezivi snimci nasilja koje je Kristijan Golubović vršio nad psima, a javno podelila Kristina Spalević, pojavila se informacija o krivičnoj prijavi.

Naime Udruženje „Vingles i prijatelji za decu“ podnelo je krivičnu prijavu protiv Kristijana Golubovića.

Saopštenje u celosti

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

Udruženje „Vingles i prijatelji za decu“ obaveštava javnost da je dana 27. jula 2026. godine Osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu podnelo krivičnu prijavu protiv Kristijana Golubovića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela u vezi sa navodima o brutalnom zlostavljanju i usmrćivanju psa, koji su poslednjih dana izazvali veliko uznemirenje javnosti.

Prijava je podneta na osnovu javno dostupnih snimaka, izjava i drugih informacija za koje smatramo da zahtevaju hitnu i temeljnu proveru od strane nadležnih organa.

U prijavi je predloženo saslušanje svedoka, pribavljanje relevantnih dokaza, forenzičko veštačenje digitalnih uređaja, kao i preduzimanje svih drugih zakonom predviđenih radnji radi utvrđivanja činjenica.

Kao udruženje koje se zalaže za zaštitu dece, životinja i drugih ranjivih grupa, smatramo da svaki navod o svirepom nasilju nad životinjama mora biti ispitan brzo, nepristrasno i u skladu sa zakonom. Nasilje nad životinjama nije pitanje koje se tiče isključivo zaštite životinja, već predstavlja temu od značaja za celo društvo i zahteva odgovornu reakciju nadležnih institucija.

Ne prejudiciramo ishod postupka niti nečiju krivicu. Verujemo da je upravo zadatak tužilaštva i drugih nadležnih organa da prikupe sve relevantne dokaze i donesu odluke u skladu sa zakonom.

Pozivamo sve građane koji raspolažu informacijama ili dokazima koji mogu biti od značaja za ovaj slučaj da ih dostave nadležnim organima.

Udruženje „Vingles i prijatelji za decu“ nastaviće da prati postupanje institucija i da se, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, zalaže za doslednu primenu propisa kojima se štite životinje i javni interes.

Udruženje „Vingles i prijatelji za decu“

Zemun

27. jul 2026.

Uznemirujući snimak Kristijana Golubovića

Podsetimo, Filip Car, nekadašnji učesnik rijalitija, umešao se u novonastalu dramu i sukob između Kristine Spalević i Kristijana Golubovića.

Naime, Filip se u nekoliko navrata oglasio na društvenim mrežama i izneo svoj sud, ali i uznemirujući video-snimak za koji navodi da prikazuje momenat u kom Kristijan zlostavlja i ubija psa čivavu.

Foto: Printscreen Instagram

I sam je istakao da je zbog jezivog sadržaja isključio zvuk na snimku.

- Snimak kako ubija čivavu. Zvuk ću ugasiti jer je jezivo. Kristina plače i vrišti, pas jauče, a on govori: "Evo, gotov Koko, rešeno!".

Objavljivanje ovog sadržaj naišlo je na veliku osudu korisnika društvenih mreža, ljubitelja životinja i udruženja za zaštitu životinja, koji zahtevaju hitnu reakciju nadležnih organa.

Željko Mitrović zabranio Kristinu i Kristijana

Podsetimo, nakon detaljnog pregleda svih materijala koji su ovih dana isplivali u javnost, Željko Mitrović je doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, mučenja i ubistva malog i nemoćnog psa čivave.

Inače, Kristina je na pomenutoj televiziji bila voditeljka, dok je Kristijan imao svoju emisiju "Bajka iz podzemlja", ali sada je došlo do promene i nove odluke čelnika.

Pogledajte kadrove na kojima Kristijan lomi sve po stanu:

1/4 Vidi galeriju Kristijan Golubović lomi stvari po sobi Foto: Printscreen Instagram

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi! - rekao je Željko Mitović i dodao da sebe smatra tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne oprašta!

Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa.

BONUS video: