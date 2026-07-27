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Aca Ilić i Bilja Jevtić decenijama su na muzičkoj sceni i važe za jedan od najskladnijih bračnih parova na domaćoj estradi.

Dok se za Bilju odavno priča da je vrsna domaćica, pojedine je interesovalo kako se Aca snalazi u kuhinji i ko je zapravo glavni šef u njihovoj kući.

"Bio sam jedan od najboljih kuvara"

- Za vreme korone sam bio jedan od najboljih kuvara, sam sebe mogu da pohvalim jer to me je uvek interesovalo, koja je to magija kuvanja, ja sam samo gledao kako se sprema gulaš i druga jela, čak me je i žena pohvalila, ali nakon toga Bilja je ponovo preuzela primat - priznao je folker kada se prisetio kako je počela njegova ljubav prema kuvanju.

1/11 Vidi galeriju Bilja Jevtić i Aca Ilić Foto: Printscreen

Bilja ističe da joj se dopada hrana koju Aca pripremi, dok s druge strane, ne krije da imaju različite ukuse.

"On voli sve što meni ne odgovara"

- Meni se lično dopada, ali ja preferiram više laganiju hranu bez mnogo zaprške, bez mnogo začina, on to voli da bude pikantno, da bude jako, slano, sve što meni ne odgovara, ali dobro, ne bunim se, super je sve to - iskreno je rekla.

Bez obzira na to što se dobro snalazi u kuhinji, Aca priznaje da postoje tradicionalni recepti koji su za njega, kako sam kaže, preveliki zalogaj.

1/5 Vidi galeriju Pevač ume da proceni situaciju Foto: Marko Karovic, Printscreen

- To bi već bio preveliki zalogaj za mene, mogu da pomognem oko kiselog kupusa kad stavljamo, međutim napraviti dobar ajvar to je već umetnost, ne bih smeo da se prihvatim toga - objasnio je pevač.

On je potom otkrio koje Biljino jelo najviše voli.

- Bilja ima više specijaliteta, ali najbolje mi ona napravi ćufte u paradajz sosu i bareni krompir - zaključio je Aca u razgovoru za "Grand".

Ljubav duga četiri decenije

Još od januara 1986, kada su uplovili u romansu tokom zajedničke turneje, pa sve do današnjeg dana, Aca i Bilja čuvaju svoju ljubav. Prve varnice među njima su se pojavile već tokom prvog novogodišnjeg nastupa!

Tri godine kasnije, 1989. su rešili da izgovore večno "da", a na venčanju je kumovala Suzana Mančić.

Foto: Marina Lopičić

Venčanje Ace Ilića i Biljane Jevtić ostalo je upamćeno kao prvo venčanje koje je bilo potpuno medijski propraćeno, a među zvanicama, našla su se brojna imena sa naše estradne scene.

Sada, nakon toliko godina uspešnog braka, oni važe za jedan od najskladnijih parova, a iz njihove ljubavi, rodio se i sin Ivan.

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