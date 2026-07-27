KASPEROVA OBJAVA SVE DIRNULA! Podelio njenu fotografiju uz snažnu poruku: "Ona je životu pokazala kako izgleda žena koja nikad ne odustaje"
Pevačica Mina Kostić uspela je da prebrodi izuzetno težak i turbulentan period tokom kojeg je boravila na klinici "Dr Laza Lazarević". Sada se uspešno oporavila od svih zdravstvenih problema.
U ovim izazovnim trenucima velika podrška bio joj je emotivni partner Mane Ćuruvija, poznatiji pod nadimkom Kasper. On se sada javno oglasio na svom Instagram profilu i dirljivim rečima pružio ljubavno-emotivnu podršku svojoj izabranici:
"Život je moju Minu pokušao da ubedi kako se odustaje. Ona je životu pokazala kako izgleda žena koja nikad ne odustaje. Moj ponos" - napisao je Kasper.
Progovorile i komšije
Komšije do detalja opisale šta se dešavalo nakon njenog povratka iz Laze Lazarević
Podsetimo, pevačica Mina Kostić pre nedelju dana napustila je psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost i njene najbliže.
Njene komšije do detalja su opisale šta se dešavalo u danima nakon njenog povratka, ističući da je pevačica nakon perioda izolacije u stanu napustila srpsku prestonicu.
– Minu nismo videli otkad je puštena iz "Laze". Otkad je došla, nije izlazila iz stana. Sve vreme s njom u stanu je bio Kasper. On ulazi i izlazi s vremena na vreme, prošeta kučiće tu po parku, ali od nje ni traga ni glasa. Bila je zaključana u kući otkad se vratila iz bolnice, ali su pre dva-tri dana otišli zajedno negde. Čula sam da su otišli na more da se malo oporavi i skloni od svega još neko vreme. Sigurno će ići i u neki manastir, prijaće joj to posle svega što je proživela – rekle su pevačicine komšije za Kurir.