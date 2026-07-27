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Pevačica Mina Kostić uspela je da prebrodi izuzetno težak i turbulentan period tokom kojeg je boravila na klinici "Dr Laza Lazarević". Sada se uspešno oporavila od svih zdravstvenih problema.

U ovim izazovnim trenucima velika podrška bio joj je emotivni partner Mane Ćuruvija, poznatiji pod nadimkom Kasper. On se sada javno oglasio na svom Instagram profilu i dirljivim rečima pružio ljubavno-emotivnu podršku svojoj izabranici:

"Život je moju Minu pokušao da ubedi kako se odustaje. Ona je životu pokazala kako izgleda žena koja nikad ne odustaje. Moj ponos" - napisao je Kasper.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić puca od sreće Foto: Printscreen, Instagram

Progovorile i komšije

Komšije do detalja opisale šta se dešavalo nakon njenog povratka iz Laze Lazarević

Podsetimo, pevačica Mina Kostić pre nedelju dana napustila je psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost i njene najbliže.

Njene komšije do detalja su opisale šta se dešavalo u danima nakon njenog povratka, ističući da je pevačica nakon perioda izolacije u stanu napustila srpsku prestonicu.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić i MAne Ćuruvija zajedno Foto: Kurir, TV Pink Printscreen, Kurir Televizija, Kurir, Printscreen/TV Pink, Nemanja Nikolić, Printscreen TV Pink