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Gordana Šaulić je četiri decenije volela svog supruga, pokojnog Šabana Šaulića, kog i danas zovu kraljem narodne muzike. Njih dvoje su zajedno prošli kroz mnoge izazove koje život donosi, a potom je ona prošla kroz najbolniji trenutak kada je ostala bez muža.

Venčali se posle tri meseca

Ljubav Goce i Šabana počela je slučajnim susretom na Banovom Brdu na prvi pogled, a ona je u razgovoru za Blic opisala detalje:

- Posle jedno desetak dana su oni išli u bioskop i mene su pozvali i tako je to nešto krenulo malo drugačije. I eto, posle tri i po meseca od tog poznanstva sam se udala - počela je Gordana.

1/13 Vidi galeriju Gordana Šaulić Foto: Kurir Televizija, Kurir, Mondo/Stefan Stojanović

- Pa ja sam u stvari kao pobegla. Mislim, morala sam tako nekako da uradim, ali posle, pošto sam bila maloletna, trebala je saglasnost oca, naravno, Šaban je morao da ide da potpiše, to je bilo takvo vreme da je morao da ide u sud da potpiše da će brinuti o meni moralno, materijalno i tako sve što ide - dodala je.

"Goca je uzela Šabanove pare"

Kako bi Šaban mogao da se temeljno posveti svom poslu, Goca je na sebe preuzela brigu oko vođenja njegove karijere. Nažalost, zbog toga je često bila osuđena u javnosti.

- Jao, Goca je uzela Šabanove pare. To je bila jedna toliko odvratna jedna rečenica koja se vukla godinama po novinama kao da sam ja otišla, ne znam, u neku tuđu kuću i uzela nečije tuđe pare. Šaban je bio moj muž, čovek koji je brinuo o nama, normalno je bilo da je prepustio sve to meni. Niko nikom nije uzeo, on je meni to sve dao u moje ruke - otkrila je Gordana.

Zloslutni broj 17

Njihova porodica je prošla kroz jezivu dramu tokom boravka u Beču, kada je Šaban bio izboden, a zatim jedva preživeo. Ono što dodatno budi jezu jeste da su datumi vezani za broj 17 postali su zloslutni u njegovom životu.

1/13 Vidi galeriju Šaban Šaulić Foto: Printscreen YouTube, Ana Paunković

- Sahranjivali su ga u poslednjih par godina od tog događaja... I non-stop su ga, stalno negde prozivali da mu se nešto desilo, i on kaže: "Šta je ovo, šta mi prizivaju smrt, šta se dešava više s narodom". Tako da eto posle toga, taj datum taj 17. koji je inače njemu bio vrlo čudan, 17. januara je izboden u Beču, tog 17. novembra su isto javili da je stradao kad smo bili u Londonu i 17. februara eto to se i desilo - ispriča je Gordana.

Nesreća

Na dan odlaska u Nemačku na nastup, Šabanovo ponašanje je bilo neuobičajeno i prepuno čudnih predskazanja.

- On je u subotu krenuo ali to su znakovi neki pored puta, verovatno to neko ne prepoznaje, nisam ni ja prepoznala, možda ni on. Sve je bilo drugačije. Nije uopšte ličilo... Čovek koji je trebalo da ih čeka tamo u Dizeldorfu nije došao, došao je neki drugi, taj ih je odvezao u taj Bielefeld, ali nije mogao da ostane, došao je sa svojom ženom koja radi, morao je da se vrati... Uopšte, sam odlazak njegov je vrlo čudan.On je izašao iz kuće stavio kofer u kola, izvadio taj kofer i vratio se na pola puta. Ja sam izašla misleći da je nešto zaboravio i kažem: "Zašto se vraćaš, ne valja se vraćati", samo je onako stao na pola dvorišta i kaže: "Ne, samo gledam...". I to je to tako zadnje onako što je bilo onako sa koferom, "samo gledam" i gledao je u kuću u mene i ja izađem onda do kapije i to je bilo taj trenutak - prisetila se Gordana.

Sutradan je usledila nesreća.

Foto: Dragana Udovičić

- Posle toga je trebao da ga vozi drugi čovek, vozio ga je eto taj koji uopšte... čovek koji je poginuo isto, koji nije bio uopšte predviđen da bude s njim, tako da to je neki splet okolnosti i uopšte sam način na koji se to desilo je potpuno ne mogu da kažem sudbina, nešto, šta je to da se na tom putu u šest ujutru tu nađe jedan čovek koji... Ja izbegavam to da kažem ali jedan dripac, klošar, tako je izgledao na suđenju, drogiran, pijan bez vozačke dozvole, sa ukradenim automobilom koji je tamo gde je dozvoljeno 80 vozio 160 i na kraju dva čoveka je ubio, unesrećio dve porodice. Naš kum koji je sedeo pozadi je invalid. Upropašćeni potpuno, tri porodice, izgubljeni životi i dobio je samo tri godine.

Onesvestila se kad je saznala

Trenutak kada je saznala da je Šaban preminuo ju je u potpunosti slomio.

Foto: Nemanja Nikolić

- I onda je krenula jedna agonija, Ilda je to javila, znam da je ova žena koja je radila kod nas, ona se uhvatila za usta, ja sam samo rekla: "Nikad ne izgovaraj", tu sam se onesvestila, posle su me polivali vodom i onda sam, naravno, koliko došla sebi. Mihajlu je već javila ta žena, Sanela je došla... - opisala je Gordana najgori trenutak u svom životu za pomenuti medij.

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