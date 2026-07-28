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Voditelj Darko Tanasijević pročitao je poruku koju je Mustafa Durdžić uputio preko Asmina Durdžića, tražeći broj telefona Stanije Dobrojević. Tom prilikom je poručio i da su bivše partnerke njegovog sina "tukle kao vola u kupusu".

Foto: Printscreen

U narednom uključenju, Mustafa je poslao novu poruku u kojoj je u šaljivom tonu napisao da se "budi rano, a nema snajki da ga bude kafom".

Tom prilikom još jednom je javno stao uz Staniju, ističući da je "ona sama, a sve ostale su na drugoj strani". Kao poseban znak pažnje, Darku Tanasijeviću poslao je i fotografiju cveta koji mu je Stanija svojevremeno poklonila.

Oštra reakcija Maje Marinković i Aneli Ahmić

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen / Pink

Maja Marinković je burno reagovala na ove poruke, ističući da je porodica Durdžić ne zanima i nazvavši ih "prevrtljivim ljudima" koji često menjaju stranu.

"Zabole me uvo za Durdžiće, ko su meni oni u životu, apsolutno me ne interesuje", izjavila je Maja, dodajući da smatra da ovakvi komentari predstavljaju nepoštovanje prema sopstvenom sinu.

Ona je napravila poređenje sa svojim ocem Takijem, koji takođe ne podržava njenu vezu, ali se ne oglašava u medijima kako ne bi sramotio naslednika. Marinkovićeva je iznela i sumnju da Asminova porodica na ovaj način pokušava da je odvoji od njega.

Aneli Ahmić se složila sa Majinom ocenom o ponašanju Asminovih roditelja i optužila Mustafu za loše postupanje prema supruzi Mevlidi u prošlosti. Aneli je istakla da Asminovi roditelji svojim postupcima nanose štetu svom sinu i svesno ga čine nesrećnim.

Stanija Dobrojević poziva na razumevanje

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

Sa druge strane, Stanija Dobrojević je pozvala na smirivanje tenzija i pokazala znatno više razumevanja za Asminove roditelje. Ona je potvrdila da su joj se Mustafa i Mevlida lepo javili tokom susreta na jednoj žurki i uputila im je javne pozdrave.

"To su normalni ljudi iz naroda. Ovo traje tri godine. Njih je sve to pojelo. Vole svog sina i nekako su ga izgubili", objasnila je Stanija, izražavajući žaljenje zbog narušenih porodičnih odnosa unutar porodice Durdžić