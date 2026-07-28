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Bivši partneri Kristijan Golubović i Kristina Spalević poslednjih dana nalaze se u centru pažnje nakon što su u javnosti izneli niz detalja iz svog odnosa. Njihove međusobne optužbe izazvale su brojne reakcije, a posebno su odjeknule Kristinine tvrdnje o navodnom nasilnom ponašanju bivšeg nevenčanog supruga.

Foto: Instagram Printscreen

Kristina je iznela niz ozbiljnih optužbi na Kristijanov račun, tvrdeći, između ostalog, da je bio nasilan.

Gostujući u jednoj emisiji, ispričala je da Kristijan, prema njenim rečima, nije vređao samo nju, već i njenog brata, koji je osoba sa invaliditetom i koristi invalidska kolica.

- Kristijanu sam prešla preko toga da mi je na Veliki petak opsovao brata. Rekao mi je: "Je*em ti brata u kolicima". Na sve ovo što on priča za mene, ovo je velika činjenica, imam svedoke i javno govorim da osudim i sebe na kraju krajeva što sam ostala sa njim posle toga jer je to nešto što ja nikada ne bih oprostila. To sam čak krila i od mojih roditelja zato što ja više ne bih mogla sa Kristijanom da uđem kod njih u kuću. Sa druge strane, bila sam trudna, sedmi mesec ili šesti. Gde ću? Šta ću? Imala sam tu situaciju, a onda da isti taj čovek drži svoju emisiju i komentariše moje roditelje kao ološe koji su ostavili svoje dete u domu - rekla je ona u podkastu kod Dejana Dragojevića.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović i Kristina Spalević Foto: Printscreen, ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen Youtube/paparazzo Lov

Konačan kraj

Podsetimo, nakon pomirenja koje nije dugo potrajalo, Kristina se iselila iz porodičnog stana sa decvom i otišla kod svojih roditelja. Golubovića je prijavila policiji koji je opnovo dobio zabranu, ali to nije uticalo da njigov odnos postane još problematičniji.

Nakon što ju je Kristijan javno ponižavao i vređao, kako ona kaže i privatno pretio, odlučila je da ne ćuti i da pokaže detalje zajedničkog života koji lede krv u žilama.

Na snimcima koje je Spalevićeva objavila vide se tragovi nasilja ne njenom vratu, psihičko maltretiranje, urlanje i vika, ali i stravično nasilje nad ljubimcima. Jedan od pasa koje su imali, kako navodi i dokumentuje Kristina ubijen je u kadi.

Kristina ga je nedavno ponovo prijavila policiji, kada je javno priznala da strahuje za svoj život.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Kurir, ATAIMAGES, Boba NIkolić, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Oglašavanje Kristijana: "Ne zna se više šta laže"

Iako njegova bivša partnerka kako kaže na USB-u ima sve dokaze o onome što tvrdi, Golubović kaže da ništa od navedenog nije istina.

- Ta žena više ne zna šta priča i koliko laže. Ako žena mene udari pred rođenom sestrom, nazove me smradom, izvređa moju sestru, a onda uključi kameru da snima samo moju reakciju, jasno je šta pokušava da uradi. Kristina je potpuno pukla jer više ne može da me muze za novac. Što ne kaže da sam joj pronašao poruke sa drugim muškarcima? To je prava istina. Čim sam to otkrio, odlučio sam da odem - rekao je Golubović.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova