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Bivša voditeljka Kristina Spalević na društvenim mrežama podelila je potresan snimak na kojem se vidi kako njen tadašnji partner Kristijan Golubović fizički kažnjava psa. Tom prilikom iznela je tvrdnje da je kućni ljubimac kasnije uginuo od posledica zadobijenih povreda.

Foto: Instagram Printscreen

Sa druge strane, Kristijan uporno negira ove optužbe i tvrdi da se događaj nije odigrao na način na koji ga Kristina predstavlja.

Na snimku koji je izazvao burne reakcije vidi se kako Golubović viče na psa i udara ga dok je u kadi, nakon čega životinja ostaje da se koprca, dok on izgovara: "Eto, gotovo!"

Foto: Preent Screen

Nakon što je snimak dospeo u javnost, oboje su, prema sopstvenim navodima, izbegavali da govore o tome šta se dogodilo. Sada je nekadašnji učesnik rijalitija objavio dokument za koji tvrdi da predstavlja prijavu koju su tada podneli veterinaru, a iz kojeg se može videti šta je navedeno kao objašnjenje povreda psa.

"Pas je sam skočio iz lavaboa u kadu"

1/4 Vidi galeriju Kristijan Golubović lomi stvari po sobi Foto: Printscreen Instagram

U izveštaju se zverski čin ne spominje, dok u istom piše da je pas sam skočio iz lavaboa u kadu.

- Pas je iz lavaboa skočio u kadu, počeo je da se grči, bilo je sve u redu, sada počinje da se čudno ponaša - navodi se.

U dokumentu se navodi da je pas bio dezorijentisan pri hodu, da je imao hipertonus prednje desne noge i nakrivljenu glavu udesno.

Kao dijagnoza navedeno je: "Trauma in obs", odnosno povreda pod posmatranjem, dok je kao terapija propisana upotreba lekova protiv bolova i upala.

"Dao sam mu dve injekcije da se povuku otoci!" Snimljen je razgovor sa veterinarom koji je pregledao psa za čiju se smrt Kristijan Golubović sumnjiči

1/8 Vidi galeriju Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

Željko Mitrović zabranio Kristinu i Kristijana

Podsetimo, nakon detaljnog pregleda svih materijala koji su ovih dana isplivali u javnost, Željko Mitrović je doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, mučenja i ubistva malog i nemoćnog psa čivave.

Inače, Kristina je na pomenutoj televiziji bila voditeljka, dok je Kristijan imao svoju emisiju "Bajka iz podzemlja", ali sada je došlo do promene i nove odluke čelnika.

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi! - rekao je Željko Mitović i dodao da sebe smatra tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne oprašta!

Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa.