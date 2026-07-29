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Slavica Ćukteraš na estradi je dve decenije, a jedna je od pevača koji su se takmičili u čuvenoj prvoj sezoni muzičkog takmičenjaZvezde Granda.

Pevačica se na početku odmah izdvojila kao kandidat koji ispred sebe može da ima blistavu karijeru, a nakon nekoliko hitova i udaje za fudbalera Vladimira Avramova, napustila je scenu i posvetila se porodičnom životu.

Bračni par je nakon nekoliko godina braka zauvek stavio tačku na svoj odnos, a Slavica je odlučila da se vrati svom poslu.

Početak karijere

Kada se prvi put pojavila u javnosti bila je devojčurak koji je još u prvim emisijama ukrao srca publike.

1/7 Vidi galeriju SLAVICA ĆUKTERAŠ NEKAD I SAD, SASVIM SVEJEDNO: Pevačica pre 30 godina i danas izgleda isto, da li je ovo jedina promena?! Foto: printscreen YT

Isto izgleda kao nekada

Kada se nakon medijske ilegale vratila u javnost izgledala je gotovo isto, a jedina promena je bila frizura. Slavica se pojavila sa dosta kraćom kosom nego ranije. Vitka linija i izvajano telo krasili su je kao na početku karijere, a ni danas ne izgleda drugačije. Ako je sudeći po fotografijama i video snimcima ove godine za pevačicu je vreme stalo.

Podsetimo, nedavno je objavila novu pesmu na sreću najvernijih fanova koji su sa nestrpljenjem čekali nastavak njene muzičke karijere.

1/6 Vidi galeriju Slavica Ćukteraš Foto: ATA images, Kurir Televizija

Problem sa imenom

Pevačica je nedavno pričala je o manje poznatim detaljima iz privatnog života i to kada je meštanin Šapca otkrio jednu tajnu. Slavica Ćukteraš rođena je u Šapcu, a kada su njene komšije trebalo da govore o njoj, saznalo se da je mnogi u ovom gradu znaju po nadimku Bebana.

Kako je ispričala, sve se desilo jer joj roditelji nisu dali ime po rođenju.

- To mi je nadimak, jer kad sam se rodila roditelji nisu znali koje ime da mi daju. Zvali su me zato Beba i Bebana. Kada je došlo vreme da mi se izvade dokumenta i da se dete prijavi, morali su da se odluče za ime. Moj deda je preminuo 15 dana pre nego što sam se rodila i zvao se Slava, pa sam po njemu dobila ime Slavica - otkrila je pevačica.

Uzgaja živinu

Pevačica je svoje pratioce na Instagramu iznenadila snimcima i fotografijama na kojima se vidi kako obilazi svoje pernate mezimice, hrani ih i sa osmehom pokazuje kako uživa.

Foto: Printscreen

Mnogi su ostali zatečeni ovim prizorima jer su navikli da Slavicu gledaju na velikim binama i u glamuroznim izdanjima, a sada se pokazala u potpuno drugacijem svetlu u prirodi, okružena životinjama i zelenilom.