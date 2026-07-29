Slušaj vest

U javnosti se sve češće govori na temu promene pola, a neke naše javne ličnosti koje su se podvrgle ovoj operaciji, naišle su na nerazumevanje od strane većine.

Za ovako veliku životnu odluku potrebno je mnogo hrabrosti, ali i podrške okoline. Mediji stalno prate influensere i pevače koji su promenili pol, a milionski auditorijum ih svakodnevno komentariše i sudi.

Nikolina Kovačević

Nikolina Kovačević, poznata je influenserka, koja je nedavno proslavila 28. rođendan. Muškarci lude za njom, ali mnogi ne znaju da je rođena kao muškarac. Po rođenju se zvala Njegoš, a kako je istakla, ceo život se osećala kao žensko zbog čega je pre nekoliko godina promenila pol.

1/7 Vidi galeriju Nikolina Kovačević kao muškarac Foto: Printscreen

Nikolinu na društvenim mrežama prati veliki broj ljudi, a ona sa pratiocima deli trenutke iz svakodnevnog života koji je veoma luksuzan, te je tako i snimila operaciju promene pola i objavila na svom Jutjub kanalu.

Inače, Nikolina je govorila da joj je u celom procesu porodica jako pomogla, a priznala je da je više od 9 godina čekala na promenu pola.

- Operaciju promene pola želim od kad sam prihvatila samu sebe. Tada sam možda imala oko 10 godina. Kada sam počela da čekam tu operaciju imala sam 16 godina. Želim je, jer smatram da ne mogu da živim ovako. Svi smo različiti. Priroda nije crno bela, nego je sve šarenoliko oko nas. Različiti smo i to je lepota ovog sveta. Meni je lično potrebna ta operacija i želim je zbog sebe - pričala je ona pre intervencije i dodala:

1/6 Vidi galeriju Nikolina Kovačević Foto: Printscreen/Instaqgram

- Želim da ne moram da nosim steznik, da mogu normalno da obučem bikini, da mogu da se presvučem ispred drugarice i da ne moram da se krijem i stidim. Čak i da mogu da se opustim sa partnerom, jer mi je sve to stvaralo blokadu.

Ona je objasnila sve oko procesa operacije.

- Sama priprema za operaciju je jako bitna. Prvo je potrebna potvrda psihijatra da ste vi spremni psihički i fizički za tu operaciju. Bila sam na hormonima 3 godine, a uslov je da budete minimum godinu dana na terapiji kako bi se telo promenilo i da se hormoni izmene, samim tim ste spremni za operaciju. Kao i pismo preporuke psihijatra. Najteža mi je bila hormonska terapija, jer mi je prvih šest meseci bilo teško. Ljudi ne mogu da razumeju da se mi promenimo i da osećamo pol u koji želimo da se promenimo. Emotivna promena mi je najteže pala. Prvih šest meseci sam plakala i smejala se u isto vreme. Postoje sve tri tehnike operacije pola. Mislila sam da estetski neće sve izgledati lepo, jer kako sad od muškog polnog ograna može da se napravi ženski? Međutim, kada sam videla rad svog doktora, znala sam da je to najbolji izbor za mene.

1/6 Vidi galeriju Nikolina Kovačević Foto: Printscreen/Youtube/Nikolina Kovačević, Print Screen

Nikolina je pričala kako je izgledao period oporavka:

- Prva dva dana su bili jači bolovi. Ali ne samo bolovi, već psiha koja nema hormone. Sa ovom operacijom nemate više hormone. Bitno je da budete jaki u glavi. Sve ovo prođe. Rano je pričati o tome, ali je mene fasciniralo da se sada sve već oseća. Imaću još dve kontrole da se to pogleda. Inače je stvarno sve super.

Elektra Elit

Tokom proteklih godina, jedna od estradnih senzacija jeste i pevačica Elektra Elite, koja u Švajcarskoj inače radi i kao prostitutka. O njoj su pisali i domaći, ali i tamošnji mediji.

Elektra Elite je u Švajcarsku došla iz Srbije pre više od dve decenije, kada je još bila muškarac. Kurir je saznao da se zvala po rođenju Đuro. Danas iza sebe ima jedan brak, dvoje dece, koji je i nakon što je postala žensko, oslovljavaju sa tata.

Ona je nedavno izašla iz zatvora u Švajcarskoj, u kojem je provela sedam meseci. Nakon hapšenja Elektra Elit je prebačena u ženski zatvor.

Andreja Pejić

Možda najpoznatiji trans model sa ovih prostora je manekenka Andreja Pejić. Ona je australijska manekenka srpsko-hrvatske nacionalnosti poreklom iz Bosne i Hercegovine. Pre promene pola početkom 2014. godine, označavana je kao androgini maneken.

1/13 Vidi galeriju Andreja Pejić Foto: Marina Lopičić, Reuters

U julu 2014. godine Pejićeva je objavila da je početkom iste godine promenila pol, kao i da je time ostvarila svoj dugogodišnji san.

Nataša Maza

Pevačica Nataša Maza je prva javna ličnost koja je priznala da je promenila pol. Ova transrodna pevačica ušla je u žižu javnosti nakon što su postojale sumnje da je imala aferu sa bodibilderom Lepomirom Bakićem.

Kasnije je zbog njega ušla i kao gost na najpopularnije imanje u Lisovićima, u sklopu rijalitija "Farma", nakon čega je on odbio da razgovara sa njom.

1/6 Vidi galeriju Nataša Maza Foto: Printskrin/Instagram, Youtube Screenshot, Filip Plavčić

Ona je više puta isticala da je pre promene pola iza nje veoma težak period i prilično stresne situacije, ali da je uspela da se izbori za sebe i sada konačno uživa u svom životu.

U jednom momentu se našla u žiži javnosti, kada su osvanule njene fotografije s podlivima, a izjavila je da je brutalno pretučena od strane bračnog para, koji su navodno bliski Kristijanu Goluboviću.

Kao muškarac se zvala Nebojša, a ovako je izgledala pre operacije pola.

Foto: Printscreen FB

Sajt za odrasle

Podsetimo, transrodna pevačica Nataša Maza napravila je profil na popularnom sajtu za odrasle, gde osobe prodaju svoje intimne fotografije za novac.

- Istina je. Otvorila sam profil na sajtu za odrasle. Bila sam prinuđena da to uradim zbog loših porodičnih odnosa i složene porodične situacije zbog koje finansijski vrlo loše stojim. Takva odluka je privremeno rešenje i za sada sam jako zadovoljna. Svog tela se ne stidim i nemam problem da ga pokažem, a osim toga ne želim da me to određuje ili umanjuje. Svako ko je u mogućnosti može da se pretplati i vidi kakav sadržaj kačim.

Ana i Ivana Nikolić

Popularnost su stekle i rijaliti formatu, a ove sestre bliznakinje su rođene kao muškarci, a javnost ih je upoznala kao sinove Rade i Radeta Vasića.

Mika i Giba su u rijalitiju prikupili simpatije javnosti, a nakon izlaska iz "Zadruge", promenili su pol i postali Ivana i Ana.

Njihova majka Rada za Kurir jednom prilikom je govorila o procesu i njihovom životu nakon operacije.

1/8 Vidi galeriju Ana i Ivana Nikolić Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen TikTok, Printscreen Pink

- Obe imaju partnere. Ivana se udala za biznismena, on je stariji. Ima oko 40 godina. Ana ima dečka, sad žive zajedno. On je auto-mehaničar u "Mercedesu". Isto su godište. Njega nismo upoznale, samo preko video-poziva. Ana hoće da vidi kako je kad žive zajedno, ako to uspe, oni će se venčati. Pokazaću vam zeta, ali nemojte da mu pokažete baš celo lice. Neko će videti u Nemačkoj, pa će mu pokazati. Belaj bi nastao. On malo razume srpski, ali tamo ima puno naših, to će se brzo saznati. Samo mi fali da se razvedu zbog mene. On ne zna da je Ivana bila muškarac i da je promenila pol. To mu nikad nije rekla. Otkad su se oni upoznali, moja ćera je žena i ima vaginu. Nije mu palo na pamet da je bila muško. Isti je slučaj i sa Anom. Eto, to je glavni razlog - priznala nam je Rada na kraju.

Ana je posle promene pola bila učesnica "Elite".