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Pevačica Edita Aradinović porodila se 22. jula i od tada uživa u prvim danima majčinstva, ali se istovremeno suočava i sa svim izazovima koje donosi briga o novorođenčetu. Sada je sa pratiocima podelila kako izgledaju njeni dani sa ćerkicom, kao i svoje iskustvo sa dojenjem.

Edita Aradinović
Foto: Printscreen/Instagram

Edita je sa naslednicom već provela prve dve noći kod kuće. Iako joj u pomoć pristižu majka i sestra, najveći deo vremena provodi sama sa bebom.

Pevačica je otkrila da ćerku isključivo doji i da za sada ne koristi dohranu, ističući da im dojenje odlično ide i da je zadovoljna kako se njena naslednica razvija.

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Foto: Preent Screen

- Situacija je sledeća. Ne kupujem doohranu, dojim je. Zorica (to joj je umetničko ime) je legendica koja mi pomaže i trudi se iako je na svet doneta carskim - napisala je ona.

"Bejbi bluz" me pokida

Pevačica se inače nakon prve noći sa bebom oglasila i otkrila da se suočava sa "bejbi bluzom":

- Preživesmo i prvu noć, Zojka i ja - napisala je na Instagramu i dodala:

- Mislila sam da će me zaobići, međutim, "bejbi bluz" me pokida, em oka nisam sklopila, em smo bile same, em šavovi, em izmlazanje, pranja, podizanja... Ali šta ćeš, tako sam htela - napisala je mama

Edita Aradinović na porođaju Foto: Printscreen Instagram

Takođe je otkrila da je još jedno iskustvo sa kojim se suočava, činjenica da svojim psima ne može da pruži podjednako pažnje kao bebi.

- Ne znam kako da se nosim sa tim što ne mogu da im pružim istu pažnju, pojedoh se -, napisala je Edita uz fotografiju kućnih ljubimaca.

Ipak, pevačica se trudi da što bezbolnije prođe kroz novo iskustvo, a sva svoja osećanja deli sa pratiocima na mrežama.

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Edita Aradinović kao Šeron Stoun Izvor: Instagram/editaaradinovic