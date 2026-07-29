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Neposredno pre nego što je u javnosti odjeknuo skandal zbog navodnog ubistva kućnog ljubimca od strane Kristijana Golubovića sreli smo Kristinu Spalević ispred jednog tržnog centra na Konjarniku. Već tada je bilo primetno da nešto nije u redu, njeno ponašanje odavalo je utisak osobe koja je u problemima.

Zamišljena

Kristina je u jednom trenutku sela na stepenik vidno zamišljena i neraspoložena. Mobilni telefon nije ispuštala iz ruku, a razgovori su se nizali jedan za drugim. Tokom više desetina minuta, koliko smo je posmatrali, gotovo da nije prekidala komunikaciju, dok su se na njenom licu smenjivali bes, nervoza i zabrinutost. U nekoliko navrata burno je gestikulirala, podizala ton i delovala kao da pokušava da reši ozbiljan problem.

Problemi

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Pogled joj je bio usmeren u telefon, a izraz lica jasno je pokazivao da je pod velikim pritiskom. Iako je oko nje prolazio veliki broj ljudi, Kristina nije obraćala pažnju na prolaznike, već je bila potpuno fokusirana na razgovore koje je vodila.

Čim bi završila jedan poziv, gotovo odmah bi usledio novi. U jednom trenutku ustala je sa stepenika, napravila nekoliko koraka, a zatim se ponovo vratila i nastavila razgovor. Delovalo je kao da pokušava da pronađe rešenje ili da od nekoga dobije informacije koje su joj u tom trenutku bile od velikog značaja.

Novi detalji

Tek nekoliko sati kasnije u javnosti je izbio veliki skandal u vezi s navodima o ubijenom kućnom ljubimcu, zbog čega je njeno ponašanje koje smo zabeležili dobilo razjašnjenje. Iako tada nije bilo poznato šta se dešava iza zatvorenih vrata, bilo je očigledno da je Kristina bila izuzetno uznemirena, besna i ljuta.