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Starleta i rijaliti učesnica Maja Marinković je svoj izgled promenila do neprepoznatljivosti, ona je na na estetske korekcije do sada je potrošila neverovatnih 30.000 evra, a spisak intervencija je podugačak – operisala je nos, grudi, usne, zube, bradu, jagodice, uradila obrve, trepavice i čuvene "mačje oči".

Foto: Kurir

Njen otac, Radomir Marinković Taki, svojevremeno je otkrio da je on finansirao njene prve operacije. "Pre nekoliko godina platio sam joj grudi, usne i tetovaže. To me je koštalo 10.000 evra. Lepota je skupa!" – izjavio je Taki, dodajući da je Maja kasnije od sopstvene zarade platila papreno skupe porcelanske zube, operaciju nosa i ostale zahvate.

Međutim, težnja ka savršenstvu nedavno se pretvorila u pravu noćnu moru. Maja je prošla kroz ozbiljnu zdravstvenu dramu nakon fizičkog okršaja u rijalitiju, kada ju je druga učesnica šutnula u zadnjicu.

Dve hitne operacije zbog oštećenja

1/12 Vidi galeriju Maja Marinković nekad i sad Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram, Pritnscreen

Zbog oštećenja, Maja je morala na čak dve hitne operacije zadnjice, koje su je koštale 4.000 evra.

"Taj implant su joj izvadili, pa stavili manji da ne bi tu ostala rupa. To uopšte nije naivno," priznao je očajni Taki, koji ističe da se plaši za njeno zdravlje zbog mogućih infekcija bakterijama, ali je potpuno bespomoćan jer Maja ima 28 godina i vezana je strogim rijaliti ugovorom.

Iako je intervencija ugradnje po 420 kubika u zadnjicu bila ozbiljna, Maja se uspešno oporavila. Ona je nakon toga ušla u "Elitu" gde je zaradila neverovatnu svotu novca.

Ipak, mnogi kažu da je Maja promenila lični opis, te da je sada potpuno druga osoba, a njena slika pre operacija privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama.