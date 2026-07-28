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Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, ponovo je uspela da privuče pažnju, ali ovoga puta ne zbog provokativnih fotografija, luksuznih putovanja ili burnog privatnog života, već zbog estetske promene na koju se odlučila.

Kako saznajemo, starleta je pre nekoliko dana bila podvrgnuta hirurškoj intervenciji u jednoj privatnoj bolnici, gde je smanjila grudi i korigovala svoje poprsje.

Konačna odluka

Prema informacijama do kojih smo došli, Tijana je već neko vreme razmišljala o ovoj odluci. Iako je godinama bila prepoznatljiva po izrazito bujnom dekolteu, koji je često isticala u javnosti i na društvenim mrežama, poslednjih meseci je sve češće govorila prijateljima da želi prirodniji izgled i veću udobnost u svakodnevnom životu.

Tijana je nekoliko dana provela pod nadzorom lekara. Kako tvrdi izvor blizak starleti, operacija je protekla uspešno i bez komplikacija, a ona se trenutno oporavlja i pridržava svih saveta stručnjaka.

Sad je kao nova

1/4 Vidi galeriju Starleta napravila novu korekciju na telu Foto: Kurir

-Tijana je dugo vagala da li da se odluči na ovaj korak. Nije to uradila impulsivno, već je mesecima konsultovala lekare i razmišljala šta je najbolje za nju. Želela je da smanji grudi i da koriguje oblik poprsja kako bi sve izgledalo skladnije i prirodnije -kaže izvor upućen u celu priču.

Važna odluka

Poznato je da Tijana nikada nije krila da vodi računa o svom fizičkom izgledu i da je tokom godina imala različite estetske korekcije. Ipak, ova promena predstavlja svojevrsno iznenađenje za njene pratioce, jer je upravo naglašeni dekolte bio jedan od njenih zaštitnih znakova.

Na društvenim mrežama poslednjih dana primetno je da starleta objavljuje fotografije iz zatvorenog prostora i izbegava kadrove u kojima bi se jasno videli rezultati intervencije. To je dodatno podgrejalo spekulacije da je u pitanju ozbiljniji estetski zahvat, što su sada potvrdila i naša saznanja.

Iako se još uvek nije javno oglasila ovim povodom, nema sumnje da će se nakon potpunog oporavka ponovo pojaviti u javnosti i pokazati rezultate velike transformacije.