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Jovana Pajić govorila je o svom životu, usponima i padovima, ali i radu na sebi za koji smatra da je jako važan.

"Zna da prepoznam kako se osećam"

- Rad na sebi mi je doneo da detektujem sve što mi se događa. Znam da prepoznam kako se osećam i zbog čega. Kada znaš odakle to ide, onda znaš i kako da se postaviš. Tada ne postoji ništa od onoga, to mi je neka trauma, ili retrogradni merkur. Ne, nema krivca, preuzmite odgovornost i biće vam lakše - govorila je Jovana u emisiji za WTF radio i dodala:

Foto: Ivan Perović

- Ja nisam ni psiholog ni lajfkouč, ja samo govorim ono što sam preživela, iz nekog mog životnog iskustva i svom problematikom koja mi se dogđala. Problem je što ljudi ne znaju ni šta znači taj rad na sebi...

"Danas posao gledam drugačije"

Jovana je nedavno govorila i o popularnosti.

1/8 Vidi galeriju Jovana Pajić Foto: Printscreen/Instagram, ATA images

- Zapravo, više volim da govorim o uspehu nego o popularnosti. Popularnost je nešto što više vezujem za mladost, za autograme, postere, decu koja čekaju ispred kombija posle nastupa. Danas posao posmatram drugačije. Važnije mi je da projekat uspe, da publika prihvati pesmu i da znam da sam dala maksimum. S godinama mnogo odgovornije pristupate poslu i tačno znate koji potezi vode napred.

"Brak je prevaziđen"

Pajićeva je nedavno otkrila i da se više neće udavati.- Nemam te ambicije. Mislim da je to prevaziđeno u smislu da mi garantuje bilo kakvu dugovečnost. Mislim da dobar odnos sa nekim može da postoji i ceo život, a da nije nužno vezan brakom. Ja imam dve ćerke koje su porasle i koje su mi dovoljne u životu, nemam ambicije da dobijem još dece. Definitivno se nikad više neću udati - govorila je pevačica u emisiji "Ako progovorim".