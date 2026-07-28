Slušaj vest

Učesnica "Elite 9" Mina Vrbaški odlučila je da napravi veliku promenu kada je reč o svom izgledu, a rezultat je odmah privukao pažnju njenih pratilaca.

Na društvenim mrežama pokazala je novo izdanje, a ono što je svima prvo zapalo za oko jeste potpuno drugačija frizura.

Mina se odlučila za dugu kosu sa izraženim afro loknama, čime je svoj dosadašnji izgled zamenila znatno upečatljivijim stilom.

Fotografija je izazvala brojne reakcije, a pratioci su se složili u jednom – sada neverovatno podseća na svoju majku Ivanu. Kako Ivana godinama nosi prirodne sitne lokne, mnogi smatraju da je sličnost između njih dve sada izraženija nego ikada.

1/4 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Pink, Damir Dervišagić, Ana Paunković

Komentari poput "ista mama", "genetika je čudo" i "ova frizura joj savršeno pristaje" brzo su preplavili objavu, dok su brojni fanovi pohvalili Mininu odluku da promeni imidž.

Podsetimo, Mina je nakon završetka "Elite 9" nastavila vezu sa Viktorom Gagićem, koju je započela pred kamerama. Njih dvoje i dalje uživaju u ljubavi, a sudeći po objavama na društvenim mrežama, zajednički život im i te kako prija.

Foto: Kurir

Ona je odmah po izlasku iz Elite upoznala majku sa svojim dečkom, koja ga je srdačno dočekala, ali je poručila da nema šta njoj da se svidi, jer ako je njena ćerka srećna pored njega, i ona je.