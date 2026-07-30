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Emina Jahović govorila je o životu, novom vremenu i društvenim mrežama.

"Rasli smo u mračnom vremenu"

Pevačica je govorila o periodu svog detinjstva i uporedila ga sa današnjim vremenom, te je otkrila šta joj se ne dopada.

- Rasli smo u mnogo mračnom vremenu. Sve je bilo tamno, mračno, ratovi. Moja deca danas mnogo više imaju, a ne mislim u materijalnom smislu - počela je Emina i dodala.

Foto: Printscreen

"Danas su svi poludeli"

- Smatram da je to vreme imalo i svoju težinu i svoju lepotu. Danas mislim da su svi poludeli, nešto se čudno dešava. Društvene mreže nisu samo dobra stvar, možeš da naiđeš na neke stvari od kojih si nekada bio zaštićen. Mnogo smo srećnije živeli nekada bez obzira na sve probleme. Imali smo autoritete, prave mere vrednosri, sve je imalo veću cenu. Danas jesu neke stvari olakšane, ali se danas ne zna ni ko pije ni ko plaća - govorila je Emina za Hype TV.

"Nisam bila za malu sredinu"

Emina je priznala da su je oduvek vukli veliki gradovi i drugačija sredina u odnosu na onu u kojoj je odrasla.

1/5 Vidi galeriju Emina Jahović široke ruke Foto: Boba Nikolić

- Ranije su brakovi bili sveti, bili su ozbiljna institucija. Znalo se ko šta radi u braku, šta je čiji posao... Danas se ništa ne zna i nema nikakvog pravila. Kada sam bila mala nije me zanimalo ko šta priča o meni, jedino mi je bilo važno šta moji najbliži misle. Dosta sam bila individualna, nisam bila za malu sredinu. Mnogo volim Novi Pazar i moju porodicu, ali tako je - rekla je Emina za Hype.